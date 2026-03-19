Ricardo Gallardo lleva modernización y desarrollo social a Villa de Arriaga

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, entregó en Villa de Arriaga los trabajos de concreto hidráulico que se implementaron en la calle Privada del Estanque de la cabecera municipal; de igual forma, arrancó la pavimentación de la calle Mariano Jiménez de la localidad de Gonzaga e inició la rehabilitación y modernización de la plaza principal del municipio, acciones que beneficiarán a más de 15 mil habitantes con más desarrollo social y la adecuación de espacios públicos, además de promover la actividad física y de esparcimiento entre niñas, niños y jóvenes.

En el cambio que se vive y se siente, rodeado del cálido recibimiento de familias, estudiantes y trabajadores, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que estas obras reafirman el compromiso que su administración estatal tiene con el progreso y la dignificación de las cuatro regiones de la entidad, priorizando a las comunidades más necesitadas para rescatarlas del rezago social, aunado a la entrega de apoyos alimentarios y a la educación que se entregan continuamente a las y los potosinos.

Ricardo Gallardo Cardona comentó que, la entrega de más calles intervenidas con concreto hidráulico, forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura urbana y vial de los municipios, elevando la calidad de vida de la gente, así como el valor de sus viviendas, ya que se impulsa la plusvalía y se detonan los corredores comerciales que ahora presentan caminos más seguros, eficaces y modernos.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona compartió los alcances de las obras entregadas en Villa de Arriaga, las cuales contemplan: pavimento hidráulico, banquetas de concreto, tuberías de pvc, adecuación de la red de agua potable y drenaje, alumbrado público y señalamientos viales para seguridad de automovilistas y peatones; en el caso de la plaza principal, se remodelará la explanada, se colocarán áreas verdes, una kids zone, fuentes funcionales, bancas y la iluminación total de la zona.

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FGR