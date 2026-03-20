Presenta Carlos Torres Piña transformación institucional al Consejo Coordinador Empresarial

La reducción de delitos de alto impacto, la modernización institucional, el combate frontal a la corrupción y la disminución de costos en servicios de arrastre y resguardo vehicular, son algunos de los resultados del proceso de transformación que impulsa la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), afirmó su titular, Carlos Torres Piña, durante un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM).

“En la Fiscalía no hay espacio para la corrupción ni para la simulación; estamos dando resultados claros y medibles a la ciudadanía”, enfatizó al encabezar la reunión de seguimiento con empresarias y empresarios de la entidad.

En ese sentido, explicó que esta mejora institucional ha permitido la creación de cinco Vicefiscalías, el fortalecimiento de la denuncia en línea, la eliminación de prácticas indebidas como los puestos de control conocidos como retenes, la erradicación de cobros irregulares por trámites y la regulación del servicio de arrastre vehicular, entre otras acciones relevantes.

Las y los integrantes del Consejo reconocieron el trabajo realizado por el Fiscal General, así como la apertura institucional para dar continuidad a los acuerdos establecidos desde el primer encuentro sostenido tras su nombramiento.

Así mismo, se acordó reforzar los canales de comunicación y coordinación, a fin de atender de manera oportuna los casos relacionados con hechos de violencia o delitos que impacten la economía y el patrimonio del sector empresarial en la entidad.

“Mantenemos una Fiscalía de puertas abiertas; la institución se fortalece con la participación de cada uno de ustedes”, expresó Torres Piña al presentar el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, así como un análisis de la incidencia delictiva en el estado.

Finalmente, subrayó que, gracias al trabajo conjunto con diversas instancias y la sociedad civil, se ha logrado una disminución significativa en los delitos de alto impacto, lo que refrenda el compromiso de la institución de continuar actuando con los más altos estándares para combatir la delincuencia y la impunidad en Michoacán.

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FGR