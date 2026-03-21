Américo Villarreal dará mensaje por Cuarto Informe de Gobierno en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, invitó a la ciudadanía del estado y en general a escuchar el mensaje que dará el lunes con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, en donde presentará avances en la entidad en materia de salud, economía, infraestructura, inversión y otros rubros.

En un comunicado, el Gobierno de Tamaulipas informó que Villarreal Anaya dará un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno desde el Polyforum de Ciudad Victoria, capital del estado, el lunes 23 de marzo a las 13:00 horas.

Aunque la invitación está abierta a las y los tamaulipecos, informó que es posible seguir la transmisión del mensaje a través de las redes sociales del Gobierno de Tamaulipas, particularmente en el perfil de Facebook /GobTamaulipas.

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Sigue la transmisión EN VIVO del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

El Gobierno del estado enfatizó que, en este mensaje, la ciudadanía podrá constatar “los resultados de un gobierno humanista que, con voluntad y trabajo, ha logrado resultados que son referentes a nivel nacional y que contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos”.

Acompáñanos a ser parte del Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, donde conoceremos los logros y el rumbo que estamos construyendo juntos Gobierno de Tamaulipas, en redes sociales



Previo a la presentación del Informe, el Gobierno de Tamaulipas ha destacado cifras que permiten conocer parte del avance que se ha logrado en el cuarto año de Gobierno, y que formarán parte del mensaje del titular del Ejecutivo, Américo Villareal.

Entre estas, el Gobierno estatal destacó que se han destinado más de dos mil 300 millones de pesos en infraestructura de salud. También, se han recibido 433 millones de dólares en proyectos de inversión extranjera, y se han invertido 21 millones de pesos de obra pública en los 43 municipios del estado.

Asimismo, el Gobierno estatal enfatizó que, con apoyo del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibe 24.5 millones de pesos en programas federales para el Bienestar.

Lo anterior, enfatizó, sumado a los 2.4 millones de apoyos alimentarios que otorga el Gobierno del Estado en beneficio de 288 mil familias.

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