Américo Villarreal destaca acciones en salud, seguridad, infraestructura... en Tamaulipas

Este lunes 23 de marzo, el gobernador Américo Villarreal Anaya ofreció un mensaje por su Cuarto Informa de Gobierno, y en este destacó los esfuerzos realizados por su administración para fortalecer el sistema de salud, mejorar la seguridad y otras áreas como el de la infraestructura en Tamaulipas.

En el sector salud, Américo Villarreal Anaya destacó particularmente la implementación del modelo IMSS-Bienestar, que busca garantizar atención médica gratuita y de calidad para la población sin seguridad social.

Asimismo, el gobernador Américo Villarreal Anaya habló de las estrategias implementadas en materia de seguridad pública, señalando la coordinación permanente entre autoridades estatales y federales para mantener la estabilidad en distintas regiones de la entidad.

Américo Villarreal Anaya también resaltó proyectos de infraestructura, programas sociales y acciones para impulsar la economía local, con el objetivo de generar mejores oportunidades para las familias tamaulipecas.

El informe de Américo Villarreal Anaya inició cerca de las 13:00 horas y en este se han expuesto avances alcanzados en áreas de desarrollo social, infraestructura y bienestar.

Durante el evento, Américo Villarreal Anaya ha informado sobre los programas, proyectos y estrategias que su gobierno ha impulsado para mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas.

El Cuarto Informe de Gobierno representa un ejercicio de rendición de cuentas en el que el titular del Ejecutivo estatal presentará un balance de lo realizado hasta ahora, además de delinear los objetivos y prioridades que continuará impulsando su administración en los próximos meses.

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FGR