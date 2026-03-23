Américo Villarreal inicia mensaje por Cuarto Informe de Gobierno en Tamaulipas

Américo Villarreal inició pasadas las 13:00 horas de este lunes con el mensaje por su Cuarto Informe de labores al frente del gobierno de Tamaulipas.

Se prevé que durante el mensaje, en el Polyforum de Ciudad Victoria, Américo Villarreal detallará los proyectos estratégicos como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte, en Matamoros, y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, entre otros.

Luego de que el pasado 13 de marzo se entregó al Congreso del Estado el documento del estado que guarda la administración pública, durante el periodo comprendido de marzo de 2025 a febrero de 2026, Américo Villarreal expondrá las acciones de su gobierno.

TE RECOMENDAMOS: Autoridades de SLP informan Localizan a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala

Asimismo, Américo Villarreal destacará el manejo transparente de los recursos públicos, la fiscalización permanente y una economía sana, con mayor solvencia y sólida confianza del sector financiero, han sentado las bases hacia un desarrollo sostenido para el bienestar de las y los tamaulipecos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR