‘En Tamaulipas tenemos un gobierno que no improvisa ni oculta nada’: Américo Villarreal

En su mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Américo Villareal afirmó que en “Tamaulipas tenemos un gobierno que no improvisa ni oculta nada”.

Américo Villareal afirmó que los resultados de su administración se ven reflejados en los procesos de fiscalización, tanto a nivel federal como estatal.

“Los buenos resultados se confirman tanto en la fiscalización por parte de la ASF como de la Secretaría Anticorrupción federal, donde Tamaulipas está dentro de las entidades con menos observaciones en la cuenta pública”, destacó Américo Villareal este lunes 23 de marzo.

Américo Villareal aseguró que su gobierno se ha conducido con responsabilidad y transparencia, al señalar que “hoy podemos decir de manera contundente que en Tamaulipas tenemos un gobierno que no improvisa ni oculta nada, y rinde cuentas”.

Durante su mensaje, Américo Villareal destacó que el combate a la corrupción se ha fortalecido como una política de Estado en su administración, alineada a la estrategia federal en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido, Américo Villareal explicó que como parte de este proceso de armonización se impulsó la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Asimismo, señaló que se estableció el órgano de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, el cual ahora asume las atribuciones que anteriormente correspondían al ITAI.

Américo Villareal reveló que al inicio de su gestión se detectaron observaciones por presuntas irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación por un monto superior a los 17 mil millones de pesos.

Américo Villareal indicó que, ante estos hallazgos, se han aplicado las sanciones correspondientes y se han presentado las denuncias necesarias conforme a la ley.

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FGR