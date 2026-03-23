Evelyn Salgado lanza ‘Tarjeta Joven’ que busca impulsar oportunidades para las juventudes de Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, presentó la “Tarjeta Joven”, un programa integral orientado a fortalecer la economía y el desarrollo de las juventudes guerrerenses, mediante beneficios directos en servicios, comercios y trámites.

La mandataria indicó que, en esta primera etapa, la iniciativa contempla beneficiar a más de 10 mil jóvenes, con el respaldo de 482 empresas y negocios afiliados al catálogo de distintas regiones del estado.

Este nuevo esquema se suma a la Tarjeta Violeta, dirigida a mujeres jefas de familia, y a la Tarjeta Dorada, enfocada en personas adultas mayores, consolidando una política social que amplía oportunidades para distintos sectores de la población.

En su mensaje la gobernadora destacó que Tarjeta Joven permitirá a sus beneficiarios acceder a descuentos en educación, salud, transporte, cultura y deporte, así como en diversos servicios y comercios.

Entre los beneficios destacan descuentos de hasta el 30 por ciento en líneas de transporte como Costa Línea, así como en trámites de licencias, control vehicular, certificaciones y servicios del Registro Civil en municipios como Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Zihuatanejo, Iguala, Juan R. Escudero y Tixtla. Además, en turismo, serán beneficiados con descuentos en conciertos, hoteles y restaurantes.

Presentamos el programa Tarjeta Joven, para impulsar el talento y las oportunidades de nuestras juventudes. 🙌✨



Con esta estrategia se tiene la meta de entregar 10 mil tarjetas en las 8 regiones.



🔹 Jóvenes de 18 a 35 años

🔹 Descuentos en comercios y servicios

🔹 Más de 480… pic.twitter.com/SlUInR8JZ2 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 24, 2026

“Esto significa que la Tarjeta Joven no solo acompaña a quienes la reciben, sino que representa una suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad y sector privado para seguir abriendo más oportunidades a nuestras juventudes”, afirmó la mandataria estatal.

El secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros indicó que el programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, y será operado en coordinación con la Secretaría de la Juventud y la Niñez, con el objetivo de acercar beneficios tangibles que impacten directamente en su vida diaria.

Además, contará con un sistema de credencialización mediante tarjeta física, módulos de inscripción y una base de datos única para el registro y seguimiento de beneficiarios. Además, como parte de su innovación, incluirá una plataforma digital donde las y los jóvenes podrán consultar los beneficios disponibles, ubicar establecimientos participantes y acceder de forma ágil a la información del programa.

La gobernadora destacó que esta política pública responde a las necesidades reales de la juventud guerrerense, especialmente de quienes enfrentan dificultades económicas para estudiar, trabajar o trasladarse.

Con esta estrategia, el secretario de la Juventud y la Niñez Guerrerense, Carlos Sánchez García, subrayó que la gobernadora de Guerrero reafirma su compromiso de impulsar acciones que promuevan la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Asistieron al evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán.

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JVR