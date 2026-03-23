Fortalece la economía

Evelyn Salgado lanza ‘Tarjeta Joven’ que busca impulsar oportunidades para las juventudes de Guerrero

El programa ofrecerá beneficios reales a más de 10 mil jóvenes en 482 establecimientos y servicios, indicó la gobernadora de Guerrero

Evelyn Salgado lanza ‘Tarjeta Joven’ que busca impulsar oportunidades para las juventudes de Guerrero.
Evelyn Salgado lanza ‘Tarjeta Joven’ que busca impulsar oportunidades para las juventudes de Guerrero. Foto: Especial.
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La Razón Online

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, presentó la “Tarjeta Joven”, un programa integral orientado a fortalecer la economía y el desarrollo de las juventudes guerrerenses, mediante beneficios directos en servicios, comercios y trámites.

La mandataria indicó que, en esta primera etapa, la iniciativa contempla beneficiar a más de 10 mil jóvenes, con el respaldo de 482 empresas y negocios afiliados al catálogo de distintas regiones del estado.

Este nuevo esquema se suma a la Tarjeta Violeta, dirigida a mujeres jefas de familia, y a la Tarjeta Dorada, enfocada en personas adultas mayores, consolidando una política social que amplía oportunidades para distintos sectores de la población.

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En su mensaje la gobernadora destacó que Tarjeta Joven permitirá a sus beneficiarios acceder a descuentos en educación, salud, transporte, cultura y deporte, así como en diversos servicios y comercios.

Entre los beneficios destacan descuentos de hasta el 30 por ciento en líneas de transporte como Costa Línea, así como en trámites de licencias, control vehicular, certificaciones y servicios del Registro Civil en municipios como Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Zihuatanejo, Iguala, Juan R. Escudero y Tixtla. Además, en turismo, serán beneficiados con descuentos en conciertos, hoteles y restaurantes.

“Esto significa que la Tarjeta Joven no solo acompaña a quienes la reciben, sino que representa una suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad y sector privado para seguir abriendo más oportunidades a nuestras juventudes”, afirmó la mandataria estatal.

El secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros indicó que el programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, y será operado en coordinación con la Secretaría de la Juventud y la Niñez, con el objetivo de acercar beneficios tangibles que impacten directamente en su vida diaria.

Además, contará con un sistema de credencialización mediante tarjeta física, módulos de inscripción y una base de datos única para el registro y seguimiento de beneficiarios. Además, como parte de su innovación, incluirá una plataforma digital donde las y los jóvenes podrán consultar los beneficios disponibles, ubicar establecimientos participantes y acceder de forma ágil a la información del programa.

La gobernadora destacó que esta política pública responde a las necesidades reales de la juventud guerrerense, especialmente de quienes enfrentan dificultades económicas para estudiar, trabajar o trasladarse.

Con esta estrategia, el secretario de la Juventud y la Niñez Guerrerense, Carlos Sánchez García, subrayó que la gobernadora de Guerrero reafirma su compromiso de impulsar acciones que promuevan la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Asistieron al evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán.

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JVR

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