Localizan a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala

Autoridades localizaron con vida a siete electricistas originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, reportados como desaparecidos en Matehuala, en la misma entidad.

El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, comentó “se decidió implementar un operativo con un estado de fuerza sin precedente, 620 elementos de las fuerzas de seguridad y con tres aeronaves que están colaborando, así como el gabinete de seguridad completo encabezado por el gobernador del estado”.

Asimismo, refirió que se activaron todos los protocolos en materia de búsqueda de personas, se contactó a los familiares de los jóvenes y se les ofrecieron de inmediato los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) incluyendo asesoramiento jurídico y psicológico, así como acceso al Fondo de Alimentos y Hospedaje, así como colaboración con el estado de Nuevo León por la cercanía de la frontera con la vecina entidad a la zona en donde se habrían dado los hechos.

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Por su parte la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares también por la mañana a antes de confirmarse la ubicación de los jóvenes desaparecidos, expuso que lo que se tenía de información es que se les habría perdido el rastro sobre la carretera 57 en el entronque hacia la carretera a Cedral y detalló que de inmediato se contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

También el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, confirmó el hallazgo de los electricistas.

“Les informo que las 7 personas reportadas como desaparecidas en Matehuala están sanas y salvas. En San Luis Potosí no bajamos la guardia: seguimos trabajando todos los días por su seguridad”, escribió el mandatario en redes sociales.

Les informo que las 7 personas reportadas como desaparecidas en Matehuala están sanas y salvas.



En San Luis Potosí no bajamos la guardia: seguimos trabajando todos los días por su seguridad. — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) March 23, 2026

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FGR