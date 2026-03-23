Reportan desaparición de 7 electricistas en Matehuala

Siete trabajadores originarios del municipio de Cárdenas fueron reportados como desaparecidos luego de que acudieran a laborar a Matehuala.

De acuerdo con información difundida por familiares, los hombres llegaron a realizar trabajos de construcción y electrificación, sin embargo, perdieron contacto con ellos el sábado 21 de marzo.

Los trabajadores fueron identificados como: Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Familiares indicaron que fueron privados de su libertad, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Asimismo, hicieron un llamado a compartir la información, al señalar que son personas trabajadoras que eran esperadas por sus familias en casa.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre su localización.

Las autoridades no han emitido ningún tipo de información, ni tampoco se han publicado fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o de la Fiscalía.

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El último contacto con ellos fue el sábado 21 de marzo. Desde entonces no se sabe nada. Familiares señalan que una tercera persona les advirtió que probablemente… pic.twitter.com/gKWyK1lwE1 — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 23, 2026

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FGR