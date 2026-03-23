Ricardo Gallardo arranca operativo Semana Santa Segura 2026

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, encabezó el arranque del Operativo Semana Santa Segura 2026, cuyo objetivo es brindar sin límites tranquilidad, protección y confianza a las familias potosinas, así como a los turistas que disfrutarán de los atractivos turísticos en las cuatro regiones del Estado en el periodo del 30 de marzo al 10 de abril.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que este operativo contempla la coordinación estrecha entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Civil Estatal, fuerzas municipales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y cuerpos de Protección Civil, quienes trabajarán de manera conjunta para garantizar la paz, el orden social y la atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Durante el evento, el Ricardo Gallardo Cardona destacó que San Luis Potosí se mantiene entre los cuatro estados más seguros del país, resultado de las inversiones históricas en materia de seguridad, el fortalecimiento de las instituciones y la colaboración permanente con los ayuntamientos e instancias federales para mantener la vigilancia en carreteras y sitios claves de la entidad potosina.

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Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona comentó que este operativo contempla la presencia policiaca en carreteras, parajes turísticos, zonas urbanas y centros recreativos, así como módulos de atención, auxilio vial y atención médica, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier situación, así como la implementación de acciones preventivas como patrullajes y atención a emergencias, priorizando la protección de las familias y el bienestar de quienes transitan por la entidad.

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FGR