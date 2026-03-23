‘Sabemos que vamos bien, pero vamos a ir mejor’, afirma Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Evento encabezado este lunes por el Gobernador de Tamaulipas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ofreció este lunes 23 de marzo un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, y en éste aseguró que “sabemos que vamos bien, pero vamos a ir mejor”.

Desde Ciudad Victoria, Américo Villarreal Anaya, destacaó los avances y retos de su administración.

Durante su mensaje, Américo Villarreal puso énfasis en los proyectos de infraestructura carretera, entre ellos la construcción de una vía que conectará Tampico con Nuevo Laredo, una obra pensada para mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la integración económica del estado.

Durante su informe, el gobernador Américo Villarreal destacó una serie de proyectos clave que fortalecen la infraestructura y el crecimiento económico del estado.

Entre las obras más relevantes, anunció que esta misma semana entrará en operación la carretera Mante-Ocampo-Tula. Asimismo, mencionó la modernización de la Biósfera “El Cielo”, así como su ampliación; la construcción de una nueva planta potabilizadora y la segunda línea del acueducto Guadalupe-Victoria, además del mejoramiento del Centro de Convenciones Expo Tampico.

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FGR