Alumno mata a dos maestras en escuela de Michoacán

Un estudiante de una escuela preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mató a dos de sus profesoras al atacarlas con un arma de fuego, hechos por los cuales fue detenido.

Medios locales reportaron que, la mañana de este martes, un estudiante de la preparatoria Antón Makárenko, en el citado municipio de Michoacán, ingresó al plantel con un rifle, después de lo cual tomó sus clases con normalidad.

Según las primeras versiones, el estudiante habría tenido una discusión con una de sus profesoras, tras lo cual abrió fuego contra ella y otra docente que se encontraba en el lugar.

Los vecinos reportaron a las autoridades por detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos.

Así, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó que, al arribar a la escena, se encontró a las dos mujeres fallecidas, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.

Asimismo, detalló que en el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, que habría sido utilizado para cometer el crimen.

Mientras que el estudiante que perpetró el ataque fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Al arribar al sitio, se localizaron 2 mujeres sin vida al interior del plantel educativo, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente. — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 24, 2026

“Tras reporte del @C5Michoacan por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la #GuardiaCivil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos”, escribió la SSP Michoacán.

“Al arribar al sitio, se localizaron 2 mujeres sin vida al interior del plantel educativo, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente”, escribió la SSP Michoacán.

Se desconocen las causas del incidente, o cómo se permitió el ingreso del menor con un arma de fuego. Según el diario Quadratin, las primeras versiones apuntan a que el detenido es hijo de un marín comisionado en Lázaro Cárdenas.

Se espera que las autoridades brinden más información pronto.

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