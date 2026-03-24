Américo Villarreal: la transformación es colectiva; pide unidad

Al pronunciar un mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, y exhortó a evitar la reacción de aquellos que pretenden, desde las noticias falsas, reabrir el espacio a las oligarquías.

Expuso, además, que “la transformación se construye colectivamente con trabajo, con disciplina y con convicción; se construye con instituciones que funcionan, con decisiones firmes y con un gobierno que tiene claro a quién se debe”.

El Dato: El gobernador Américo Villarreal destacó la inversión histórica de más de 21 mil millones de pesos invertidos en obra pública.

Refirió que el movimiento de la Cuarta Transformación debe seguir unido y alerta para “evitar desvíos y la reacción de aquellos que pretenden de vuelta sus privilegios. Que pretenden que el tribunal impostor de las redes sociales que desde el anonimato y las noticias falsas abran de nuevo espacio a las oligarquías que ya venció nuestro movimiento”, dijo.

“El despertar de conciencias lo necesitamos ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira, la manipulación, en el espejismo de las pantallas, en el espacio digital de la infocracia y que son a todas luces enemigos hostiles de la verdad, el derecho, la igualdad y la prosperidad compartida”, añadió.

Ayer, ante más de 5 mil personas, presentó los resultados más sobresalientes de su administración.

En materia de seguridad, Villarreal Anaya indicó que, a diferencia del pasado, cuando la autoridad de entonces y sus mandos de policía violaban de manera sistemática los derechos humanos, hoy en Tamaulipas los resultados objetivos muestran una clara reducción en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en particular los delitos de alto impacto.

ASPECTO de los más de 5 mil asistentes al Informe del mandatario de Tamaulipas. ı Foto: Especial

En materia educativa, dijo que la entrega de 50 mil uniformes escolares refleja una política pública enfocada en la equidad, al reducir brechas y garantizar condiciones más justas para niñas y niños de educación básica.

Agregó que su Gobierno alineó el modelo educativo con el enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana, pues se tomó el compromiso de garantizar a cada niño un uniforme, libros y útiles.

“Es decir, ofrecer todas las condiciones para que se ejerza a plenitud el derecho a la educación”, dijo.

En lo correspondiente a infraestructura, el rezago era grande, dijo, y por ello se tomaron dos acciones: una fue la inversión de mil 300 millones de pesos que, a través del programa La Escuela es Nuestra, llegan de forma directa.

En el rubro de salud, el mandatario estatal destacó que durante los cuatro años de su Gobierno se han aplicado más de 6.6 millones de vacunas a niñas y niños.

Además, en la estrategia contra el sarampión la entidad logró posicionarse en el segundo lugar a nivel nacional con más vacunas aplicadas, con un total de 351 mil dosis.

También destacó avances importantes en la construcción del Hospital General del ISSSTE en Tampico, así como del Hospital General de Ciudad Madero, dos proyectos de gran relevancia que buscan mejorar la atención médica para la población tamaulipeca.

Además, el mandatario estatal informó que durante su administración se han destinado más de 21 mil millones de pesos en obra pública en los 43 municipios del estado, y subrayó la reducción de la deuda pública en más de 833 millones de pesos y el fortalecimiento de las finanzas estatales.

“Más allá de las cifras y los indicadores, lo que verdaderamente cuenta son las vidas que cambian, son las oportunidades que se abren, es la dignidad que se recupera y lo hacemos en unidad, en sintonía con el proyecto nacional, con la guía de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el compromiso de no fallarle al pueblo”, aseguró Américo Villarreal.

También subrayó los avances que se han dado en materia económica, como la consolidación de Tamaulipas en el comercio con Estados Unidos, el impulso al transporte carretero y ferroviario, así como la llegada de nuevas inversiones. En el sector turístico, señaló que la entidad registró más de 17.5 millones de visitantes, cifra que calificó como histórica.

En materia de infraestructura vial, Villarreal Anaya anunció la entrada en operación de la autopista Mante-Ocampo-Tula. Esta obra de alta ingeniería, con una inversión superior a los 9 mil 400 millones de pesos y 106 km de longitud, incluye el túnel “Américo Villarreal Guerra” de 1.8 km, 40 puentes y un ambicioso programa de reforestación de 470 hectáreas.

El mandatario de Tamaulipas estuvo acompañado por el secretario del Trabajo y Previsión Social federal, Marath Baruch Bolaños López, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de diputados, senadores y representantes del Poder Judicial local.