Azucena Cisneros equipa a la Policía de Ecatepec con ‘body cams’

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, supervisó el operativo “Transporte Seguro” realizado por la policía de Tránsito Municipal, cuyos elementos fueron equipados con body cam (dispositivo de audio y video sujetado al uniforme) para monitoreo en tiempo real de la intervención, además de vigilancia con drones, que dio como resultado la detención de dos personas por supuesta portación de sustancias tóxicas.

En operativo conjunto con Policía de Género, Marina y Guardia Nacional se revisaron 50 unidades y 250 personas en un dispositivo desplegado en vía Morelos, donde se realizaron filtros para la inspección de camionetas y autobuses del transporte público para prevenir delitos, con apoyo de tecnología que permite supervisar cada intervención en territorio y fortalecer la seguridad cotidiana.

“Estamos con despliegues policiales en los horarios de mayor presencia. Cuidarlos es nuestra mayor responsabilidad, ahora hay cámaras corporales que deben traer todos los policías de Tránsito. En tiempo real está dando seguimiento y grabando lo que un agente lleva a cabo con un ciudadano como operativo o revisión o si levanta algún tipo de multa, pero que se haga en el marco de lo que la ley permite y en el trato sobre todo a los ciudadanos”, explicó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

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Azucena Cisneros Coss precisó que los policías de Tránsito que realicen operativos viales portarán cámaras corporales que grabarán su desempeño, por lo que vigilan en tiempo real que cumplan los protocolos de actuación, sin cometer abusos a la gente y evitar casos de corrupción.

El operativo “Transporte Seguro” se realiza todos los días en la mañana muy temprano y de noche en diferentes puntos del municipio. “Gracias a todos los ciudadanos. A veces genera molestia, pero es por la seguridad de las personas”, expresó Cisneros Coss.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, refirió que a partir de esta semana los oficiales de Tránsito portan cámaras corporales para garantizar el buen actuar de las y los elementos, quienes tendrán respaldo de patrullaje aéreo con el uso de drones.

“Entraremos en colonias con mayor índice delictivo en estos operativos, con el uso de drones para maximizar el potencial de seguridad pública y patrullar desde el aire en zonas de difícil acceso”, precisó el capitán de Marina.

Durante la intervención policial fueron detenidos Sergio René “N”, de 30 años de edad, por portación de una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, y José de Jesús “N”, de 38 años, quien viajaba hacia Las Américas en una camioneta del transporte público y presentaba aparente estado de ebriedad, además de llevar una garrafa de charanda en su mochila, por lo que ambos fueron trasladados al Juzgado Cívico.

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FGR