Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Estas son las fechas del nuevo registro

La Beca Gertrudis Bocanegra brinda un apoyo económico para que las y los estudiantes educación superior puedan contar con los ingresos suficientes para trasladarse a sus centros de estudio.

Pese a que en un inicio la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra estaba dirigida únicamente a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años de edad cumplidos, esta ampliará su cobertura.

El registro para las y los estudiantes inscritos en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención en Michoacán comenzó el lunes 23 de marzo, y concluye el viernes 27 de marzo.

Beca Gertrudis Bocanegra ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos para la Beca Gertrudis Bocanegra 2026

La la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos que son depositados en las tarjetas del Banco del Bienestar, y para recibirla se piden los siguientes requisitos:

Del estudiante: CURP, Clave de Centro de Trabajo (CCT), comprobante de domicilio digitalizado no mayor a tres meses; y en caso de ser menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor.

De la madre, padre o tutor: Se requiere la CURP, número de celular, correo electrónico e identificación oficial digitalizada; puede ser el INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del INAPAM.

Beca Gertrudis Bocanegra para Transporte Universitario ı Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Para realizar el registro se deben seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crea una cuenta en Llave MX.

Registra los datos del estudiante.

En caso de que la o el solicitante sea menor de edad, se debe registrar los datos de la madre, padre o tutor.

Descargar el comprobante de registro.

Una vez terminado el proceso, la información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

Con este apoyo, las y los beneficiarios cuentan con un apoyo bimestral de mil 900 pesos que se entregan durante los 10 meses de cada ciclo escolar; sin tomar a consideración julio y agosto, pues es el periodo vacacional.

Este apoyo se brinda por un máximo de 45 meses; y en el caso de estudiantes de Medicina, la Beca Gertrudis Bocanegra se podrá otorgar por hasta 55 meses.

Beca Gertrudis Bocanegra ı Foto: Captura de pantalla

Antes de realizar la solicitud, las y los estudiantes deben confirmar que su escuela sea susceptible de atención, y esto pueden realizaro en el “Buscador de escuelas JEF” en la página web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef

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