Jorge Peña

Detienen a secretario de Seguridad de Matehuala, SLP; estaría relacionado con desaparición de 7 electricistas

Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el secretario de Seguridad del municipio fue detenido el lunes

Jorge Peña, secretario de Seguridad de Matehuala, SLP, fue detenido.
Jorge Peña, secretario de Seguridad de Matehuala, SLP, fue detenido. Foto: Guardia Civil Estatal de SLP (vía Quadratin)
Por:
Arturo Meléndez

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a Jorge Peña, secretario de Seguridad Pública del municipio de Matehuala, por motivos que permanecen desconocidos, si bien se reporta que la captura estaría vinculada a la investigación por la desaparición de siete trabajadores electricistas reportada el sábado.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Jorge Peña fue detenido el lunes, y actualmente se encuentra en la Fiscalía del Estado.

Información en desarrollo…

am

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