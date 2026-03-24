Detienen a secretario de Seguridad de Matehuala, SLP; estaría relacionado con desaparición de 7 electricistas

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a Jorge Peña, secretario de Seguridad Pública del municipio de Matehuala, por motivos que permanecen desconocidos, si bien se reporta que la captura estaría vinculada a la investigación por la desaparición de siete trabajadores electricistas reportada el sábado.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Jorge Peña fue detenido el lunes, y actualmente se encuentra en la Fiscalía del Estado.

Información en desarrollo…

am