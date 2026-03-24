Evelyn Salgado entrega sillas de ruedas, muletas y bastones a personas con discapacidad

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó, junto a la presidenta del Sistema DIF del estado, Liz Salgado Pineda, una nueva entrega mensual de aparatos funcionales del programa “Transformando Vidas”, que incorpora sillas de ruedas eléctricas para personas con discapacidad motora severa.

En total, se entregaron 486 aparatos funcionales entre sillas de ruedas, muletas, bastones, sillas ortopédicas y eléctricas con una inversión de 1.7 millones de pesos, destinados a beneficiarios de las regiones Costa Chica, Centro, Costa Grande, Tierra Caliente, Norte y La Montaña, como parte de una política social enfocada en mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Esta inversión es mínima comparada con la satisfacción y las sonrisas de las personas que hoy reciben un aparato funcional”, expresó la mandataria estatal al señalar que, como parte de la evolución del programa, se integraron sillas eléctricas diseñadas para facilitar la movilidad de personas que no pueden impulsar una silla convencional, permitiéndoles desplazarse de forma autónoma en distintos entornos.

La presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, destacó el apoyo de la gobernadora en cada apoyo entregado que representa una necesidad atendida, al tiempo que destacó el crecimiento en la atención brindada en centros de rehabilitación del estado.

¡Hay sonrisas que lo dicen todo! 🤩 A través del programa “Transformando Vidas” 486 historias comienzan a cambiar, con la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas y apoyos especializados.🧑🏻‍🦼👩🏼‍🦯‍➡️Esta inversión de 1.7 mdp hoy se traduce en movilidad, dignidad y… pic.twitter.com/h7dMUPMiBc — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 25, 2026

Detalló que en el CRIG Chilpancingo, así como en los CRRI de Taxco y Zihuatanejo, se pasó de más de 19 mil servicios en 2021 a casi 50 mil en 2025, reflejando el fortalecimiento de la infraestructura y atención especializada.

Asimismo, se resaltó el impulso a la campaña “Infancias sin violencia”, orientada a prevenir y atender cualquier forma de maltrato infantil, con cobertura en todo el estado y la disponibilidad de la línea telefónica 747 471 5217 para denuncias anónimas.

Al evento asistieron presidentas de DIF municipales de Chilpancingo, Las Vigas, Ayutla, Copala, Tecoanapa, Juchitán, Marquelia y Cuajinicuilapa, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán.

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JVR