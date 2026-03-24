Indagan caso de Karol ya por feminicidio

ESTUDIANTES en protesta en Cuernavaca, Morelos, el 6 de marzo, después de conocerse el asesinato de Karol Toledo.

EL FISCAL general de Morelos, Fernando Blumenkron, afirmó ayer que el caso de Karol Toledo, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es investigado ahora como feminicidio, después de que en un principio fue categorizado como un caso de desaparición forzada y homicidio doloso.

“La denuncia inició por desaparición en la Fiscalía de Desaparición de Personas; hay un protocolo, así como el acompañamiento siempre a la familia, hasta el día de hoy. Posteriormente, cuando se encuentra su cuerpo, se inicia la carpeta por feminicidio”, explicó el funcionario.

Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, adscrita a la UAEM, desapareció el pasado 2 de marzo.

El Tip: LA ESTUDIANTE de 18 años desapareció el pasado 2 de marzo en el municipio de Mazatepec y días después fue hallada sin vida en la comunidad de Coatetelco, en Morelos.

Tres días después, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que localizó un cuerpo en el municipio de Coatetelco Morelos, aunque no confirmó en ese momento que fuera de la estudiante.

Días antes, tras el reporte de su desaparición, se movilizaron elementos de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios, mientras que en el área también se desplegaron elementos de seguridad, así como integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

23 unidades de la UAEM retomaron ayer actividades

Posteriormente, la fiscalía emitió un comunicado en el que confirmó que el cuerpo localizado correspondía a Karol y señaló que el hallazgo ocurrió como parte de las acciones de búsqueda interinstitucional desplegadas para ubicar a la joven.

Según reportes locales, el cuerpo fue localizado dentro de bolsas de plástico negras y en el lugar también se observaron diversas prendas de mujer.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre alguna detención relacionada con el caso ni han ofrecido detalles sobre las líneas de investigación.