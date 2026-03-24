Marina realiza patrullaje aéreo de vigilancia en el Golfo de México y litoral de Veracruz y Tabasco

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Tercera Región Naval, informó que ayer, personal adscrito a Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM) llevó a cabo patrullaje aéreo de vigilancia en el Golfo de México y en la línea de costa entre los estados de Veracruz y Tabasco, con el objetivo de detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo.

Como resultado de citado patrullaje, no se identificaron manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de las mismas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco.

Cabe destacar que estas acciones se realizan de manera permanente como parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que lleva a cabo esta Institución, a fin de garantizar la protección del medio ambiente marino y la seguridad en las zonas costeras.

En este contexto, la Secretaría de Marina continuará efectuando recorridos de supervisión, así como las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para atender oportunamente cualquier eventualidad.

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FGR