¿Que pasó con el caso del menor que murió en Chihuahua?

El pasado 10 de marzo se localizó el cuerpo sin vida de un menor de edad a las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, este hecho fue reportado a las autoridades, quienes emitieron una ficha de búsqueda.

En este documento se puede observar un dibujo del rostro de un menor de edad, y se lee “La Comisión Local de Búsqueda solicida la colaboración de la ciudadanía para ubicar a familiares del niño de identidad desconocida.”

Luego de varios días, las autoridades lograron identificar al menor de edad; y revelaron que se trataba de Eitan Daniel de un año y seis meses de edad; quien fue localizado sin vida en un lote baldío ubicado en el kilómetro 27.

¿Qué pasó con Eitan Daniel?

El cuerpo sin vida de Eitan se encontraba envuelto en una cobija dentro de una bolsa de basura, y gracias al reporte realizado al 911 junto con las investigaciones, se derivó en la detención de la madre, padre y familiares del menor de edad.

Además de los padres de este, las autoridades detuvieron a Valeria “N” de 70 años de edad, bisabuela de Eitan; la abuela del menor, Ericka “N” de 44 años de edad; y Raúl “N” de 44 años de edad y tío del menor de edad.

Valeria “N”, Ericka “N”, y Raúl “N” ı Foto: Especial

La madre de Eitan Daniel, Valeria “N” aseguró que el padre del menor, Bryan “N”; quien es un ciudadano estadounidense, no era responsable de este hecho, y sostuvo que ella actuó sola.

De acuerdo con la información que se dio a conocer ese sábado tras la primera audiencia, Vianey “N” confesó haber infringido violencia física en contra del menor de edad antes de su muerte, y además aseguró que “nunca sintió amor por él.”

Asimismo, la información apunta que el cuerpo menor de edad presentaba desnutrición y signos de violencia; incluyendo fractura de costillas, hematomas, lesiones en las uñas de los pies, falta de piezas dentales, y fracturas de cráneo; misma que derivó en traumatismo craneoencefálico, la causa de muerte.

Brayan "N" y Vianey "N" ı Foto: Especial

Los tres familiares de Eitan Daniel quedaron en libertad, pues no se acreditó su responsabilidad por el delito de homicidio luego de que se agotara el plazo legal de 48 horas.

Los padres del menor de edad quedaron en libertad, por lo que deberán asistir a firmar mensualmente como medida cautelar, también se abrió una carpeta de investigación por homicidio en su contra, y se llevará a cabo una nueva audiencia este jueves 25 de abril.

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