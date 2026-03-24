Toman plantel Nezahualcóyotl de la UAEMex; exigen atención a denuncias de agresiones

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México tomaron este martes 24 de marzo las instalaciones del plantel Nezahualcóyotl, en una acción de protesta para exigir atención a denuncias de presuntas agresiones sexuales y medidas concretas por parte de las autoridades universitarias.

La toma del campus se llevó a cabo durante la tarde, luego de que no se alcanzaran acuerdos en las mesas de diálogo que se habían instalado entre representantes estudiantiles y directivos. Como parte de la movilización, los alumnos cerraron los accesos al plantel, lo que derivó en la suspensión total de actividades académicas y administrativas.

De manera paralela, un grupo de manifestantes se trasladó a la avenida Bordo de Xochiaca, donde realizaron un bloqueo parcial de la vialidad. Esta acción generó afectaciones al tránsito vehicular en una de las principales arterias del municipio de Nezahualcóyotl, con filas de automóviles y desvíos en la zona.

Durante la protesta, los estudiantes portaron pancartas y lonas con consignas relacionadas con sus exigencias, enfocadas en la atención a casos de violencia de género dentro de la institución.

Toman campus de la UAEMex por denuncias de violencia sexual ı Foto: Redes sociales

Entre las principales demandas destaca la destitución del director del plantel, así como el esclarecimiento de denuncias por presuntos delitos de carácter sexual. Los inconformes han señalado la necesidad de que las autoridades universitarias actúen con mayor contundencia y transparencia en la atención de estos casos, además de garantizar condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.

Por su parte, la UAEMex ha informado que mantiene abiertos los canales de diálogo con los estudiantes y que las denuncias han sido canalizadas a las instancias correspondientes, tanto internas como externas. Asimismo, la institución ha reiterado su disposición para continuar con las mesas de trabajo en busca de una solución al conflicto.

Sin embargo, la toma del plantel este 24 de marzo refleja la falta de acuerdos entre ambas partes y la persistencia de las inconformidades. Hasta el momento, no se ha definido una fecha para la reanudación de actividades, mientras que la comunidad estudiantil permanece a la espera de respuestas concretas.

La situación continúa en desarrollo y se prevé que en las próximas horas se mantengan las negociaciones entre estudiantes y autoridades universitarias, en un intento por destrabar el conflicto y restablecer las actividades en el plantel Nezahualcóyotl.

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MSL