Acusan a diputada de Morena de impedir detención de presuntos extorsionadores.

La diputada de Morena en el Congreso del Estado de México, Graciela Argueta Bello, se encuentra en el centro de la polémica, después fue acusada de amedrentar a policías y de impedir la detención de dos presuntos extorsionadores. Ella rechazó las versiones en su contra y se dijo abierta a una investigación.

El hecho ocurrió en el municipio de Coacalco en un autolavado, lugar donde las cámaras mostraron a los presuntos delincuentes, quienes se identificaron como parte de “la maña”. Posteriormente, se reveló otro video en donde aparece Argueta Bello.

En dicho material, se le escuchó a la morenista defender a los dos sujetos acusados. Incluso, afirma que uno de ellos es su esposo, no sin antes remarcar su puesto como diputada en el Congreso del Estado de México.

“Soy diputada en el Congreso, qué te pasa, no me grites. Es mi esposo y vengo a la tienda a comprar”, dijo Graciela Argueta Bello en el video que circula en redes sociales donde se observa evitar la detención.

DETIENEN A ESPOSO DE DIPUTADA DE MORENA POR EXTORSION, MP SE NEGÓ A INICIAR LA DENUNCIA.



Sucedió en el Estado de México, dos sujetos llegaron a un autolavado haciéndose pasar por integrantes de la “maña” para buscar al dueño y extorsionarlo. Al no encontrarlo, se retiraron, pero… pic.twitter.com/O5g5LULHyO — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) March 25, 2026

Graciela Argueta Bello da su versión de los hechos

Por su parte, la legisladora salió a dar su versión de los hechos y aseguró que la presencia de los sujetos en el autolavado obedecía a que ella iba a reclamar algunas pertenencias que olvidó desde hace un mes en el lugar.

“Ya tenía yo un tiempo que estaba yendo a buscar a la dueña de este autolavado para que me regresara estas pertenencias. Entonces, me comentaron los trabajadores que el día domingo había mucha probabilidad de que yo la pudiera encontrar”, indicó Argueta Bello en una entrevista.

Sin embargo, dijo, que la dueña se sintió agredida por la presencia de los dos sujetos, que presuntamente “apoyan a la morenista”, y llamó a la policía. Además, aseguró que los uniformados actuaron de manera arbitraria en el caso.

“Es ahí donde tengo un percance. Llegan autoridades municipales, estatales y, pues, llegan de una forma arbitraria diciendo que somos delincuentes. Que incluso estamos ahí armados, cosa que pues no, no es cierto”, explicó.

Por último, aseguró que ya presentó una denuncia para intentar recuperar sus pertenencias y se dijo abierta a que se realice una investigación de su actuar y de la situación ocurrida el pasado domingo.

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JVR