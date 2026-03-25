Cae mando; es señalado por el secuestro de 7

EL JEFE policiaco de Matehuala participó todavía el lunes en la sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

JORGE EDUARDO PEÑA, secretario de Seguridad Pública del municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, fue detenido ayer por su presunta participación en delitos contra la salud.

Sin embargo, también estaría siendo investigado por la privación ilegal de la libertad de siete jóvenes electricistas que el lunes pasado habían sido reportados como desaparecidos y que, posteriormente, fueron localizados con vida.

La detención fue confirmada por el Gobierno de San Luis Potosí que encabeza Ricardo Gallardo y se mencionó que, al momento de la detención, al secretario de Seguridad se le aseguraron 52 bolsas de marihuana, tres bolsas de cristal, así como un vehículo oficial.

Jorge Eduardo Peña cuenta con experiencia dentro de la corporación, donde ocupó en dos ocasiones la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Tránsito y Vialidad.

EL TIP: DESPUÉS DE ASUMIR su cargo, el director de Seguridad señaló que buscaba realizar cambios porque “necesitamos recobrar la confianza que se tenía de la ciudadanía”.

El lunes pasado, tras labores conjuntas entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó la localización de los siete hombres que eran buscados en el altiplano potosino.

Los agentes de la policía de investigación informaron que las personas fueron ubicadas en buen estado de salud en el libramiento hacia el municipio de Matehuala y fueron trasladadas para rendir su declaración respecto a su secuestro.

El gobernador dijo que sostuvo una reunión con los jóvenes y su ubicación fue posible gracias a un despliegue coordinado entre autoridades estatales, federales y el Ejército Mexicano, que permitió actuar de manera oportuna.

“Me reuní con los trabajadores localizados en los límites de Matehuala, quienes se encuentran a salvo y en proceso de reunirse con sus familias. De forma paralela, se brindó acompañamiento integral a sus familias durante todo el proceso”, dijo en sus redes sociales.

1 Detenido por la privación de la libertad de 7 personas