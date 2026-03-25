Evelyn Salgado fortalece capacidades de la FGE de Guerrero con nuevas Fiscalías Especializadas.

Reafirmando el compromiso con la seguridad, la justicia y la paz, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró las oficinas de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y el Combate a la Extorsión y de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. En las instalaciones ubicadas en el Centro Estatal de Servicio (CES) Acapulco, la mandataria enfatizó que estas acciones, constituyen un paso fundamental para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas y humanas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En compañía de autoridades civiles y militares, la jefa del Ejecutivo estatal resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, para lograr objetivos en común, encaminados al compromiso con la paz, la seguridad, el bienestar y la justicia social.

Ante personal de la FGE, Salgado Pineda dijo que esta visión ha permitido fortalecer la capacidad del estado, para lograr acciones de atención a los delitos de alto impacto, como la reducción sostenida del homicidio doloso. Indicó que mediante esta coordinación, se logró una disminución en este rubro, del 72 por ciento en el promedio diario con respecto a octubre del 2024.

La gobernadora señaló que esto es un gran trabajo, en el que la participación de todas y todos buscan el mismo objetivo, que es la paz del estado, así como la tranquilidad y el bienestar de las familias guerrerenses. En este marco, expresó su reconocimiento al personal de la FGE, así como de las instituciones que trabajan en la construcción de la paz.

Y agregó: “Sigamos juntas y juntos trabajando de la mano, con plena coordinación, con honestidad, con absoluto respeto a nuestros principios y a nuestros ideales, y por supuesto con compromiso y con mucho amor por esta tierra maravillosa que seguimos y seguiremos transformando, con justicia, con paz y con bienestar social”.

En su intervención, el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda dijo que la coordinación interinstitucional, representan un esfuerzo en materia de combate a delitos, así como de la actualización del marco jurídico y robustecimiento de las instituciones de procuración de justicia. Al respecto, agradeció a la gobernadora por su apoyo en esta tarea conjunta.

En Acapulco inauguramos las fiscalías especializadas y entregamos vehículos con equipo policial, para mejorar la capacidad de acción ante delitos como la desaparición forzada de personas, el secuestro y la extorsión. Estas nuevas instalaciones se traducen en mayor rapidez en las… pic.twitter.com/61fTIZJ5my — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 25, 2026

“Estas nuevas instalaciones son resultado directo de su apoyo constante y de su compromiso firme con el fortalecimiento de la procuración de justicia en el estado de Guerrero. Esta inversión se traduce en mayor capacidad operativa, en la incorporación de tecnología especializada y en mejores condiciones para brindar atención a la población”, mencionó.

Durante su participación, el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, Ricardo Salinas Méndez dijo que la dignificación institucional es clave, destacando como prioritario el fortalecimiento de las condiciones laborales. Detalló que estas instalaciones cuentan con 35 áreas de trabajo, espacios operativos, bodegas de indicios y herramientas de vanguardia.

“Sé que detrás de cada carpeta hay una responsabilidaddirecta con la justicia y con las personas”, puntualizó.

Enseguida, la gobernadora hizo entrega de seis unidades con equipo policial y llevó a cabo el corte de listón, así como la develación de la placa inaugural. Para finalizar su visita, la mandataria recorrió las instalaciones.

Asistieron a este evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; el comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, Agustín Reyna Mendoza; el comandante de la 27 Zona Militar, Antonio Melchor Ruiz; el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna, así como personal de la FGE.

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JVR