Gobernador Rocha encabeza la entrega de las primeras viviendas para el Bienestar en Los Mochis

En trasmisión directa con la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acompañado de Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Octavio Romero Oropeza, director general de INFONAVIT, hicieron entrega de las primeras 40 viviendas a beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar.

Desde el fraccionamiento Nuevo Horizonte, el Gobernador Rocha, agradeció a la Presidenta Sheinbaum por incluir a Sinaloa en este generoso Programa de Nacional de Vivienda de tanto contenido humanitario, otorgando viviendas dignas a las familias mexicanas.

“Muy agradecidos Presidenta, nuestra meta son 56 mil casas entre las que construye ahora CONAVI, 15 mil; 37 mil a cargo del INFONAVIT y 4 mil del FOVISSSTE, de tal manera que vamos a bajarle mucho a esa demanda de tanto tiempo, vamos a abatir en buena medida en rezago”, precisó el gobernador Rocha.

La entrega se hizo este miércoles. ı Foto: Especial.

Por su parte, la secretaria Edna Vega, afirmó que las nuevas viviendas son muy bonitas, además, detalló que en Sinaloa se construirán más de 56 mil viviendas, con una inversión superior a los 33 mil MDP, generando más de 420 mil de empleos directos e indirectos en la región y beneficiando a más de 202 mil personas. En cuanto a la meta de regularización la funcionaria informó que gracias al apoyo del gobernador Rocha se lleva un avance del 30% de la meta total para Sinaloa.

“Ya el gobernador nos dio los principales datos de Sinaloa, es decir, que aquí la meta original era de 29 mil viviendas nuevas. Esta meta se incrementó a más de 56 mil, sobre todo a partir de INFONAVIT con 37 mil y 15 mil de CONAVI, qué implica esta nueva construcción, 33 mil 730 millones de pesos como inversión total, 168 mil empleos directos, 252 mil empleos indirectos y un total de 202 mil personas beneficiarias”, detalló la funcionaria

Mientras tanto, Octavio Romero Oropeza, director general de INFONAVIT, entregando las llaves de su nueva vivienda a la beneficiaria Belén Fontes Zayas, informó que en el fraccionamiento Nuevo Horizonte de Los Mochis, ya fueron colocados el 100% de los 342 departamentos.

Finalmente, la beneficiaria Belén Fontes Zayas, agradeció e invitó a las personas a que se acerquen a las distintas dependencias, se informen y cumplan su sueño de tener casa propia.

El Gobernador de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), acompañado de Edna Vega Rangel (@EdnaElenaVegaR1), secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Octavio Romero Oropeza (@OctavioRomero_O), director general de INFONAVIT, hicieron entrega de las primeras 40… pic.twitter.com/0qCpqReFuV — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 25, 2026

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FGR