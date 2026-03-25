¿Quiénes eran las maestras que asesinadas por estudiante de prepa en Michoacán?

¿Quiénes eran las maestras que asesinadas por estudiante de prepa en Michoacán?

Este martes los medios locales reportaron que un estudiante de la preparatoria Antón Makárenko ingresó a la institución con un rifle, y disparó a dos docentes que se encontraban en la recepción.

Luego de que las autoridades recibieran un reporte de detonaciones de arma de fuego, la Guardia Civil y la Policía Municipal acudieron al lugar y detuvieron a “un adolescente presuntamente relacionado con los hechos.”

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán precisó que al interior del plantel se localizó a dos mujeres sin vida, “quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.”

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Tras reporte del @C5Michoacan por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la #GuardiaCivil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos pic.twitter.com/JmRwYQYSOD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) March 24, 2026

De acuerdo con la información que se conoce, el estudiante habría compartido mensajes, fotografías y videos previamente en sus redes sociales, haciendo referencia a la comunidad incel.

El estudiante de la preparatoria ubicada en Lázaro Cárdenas aparece en dichas fotografías portando el arma de fuego con la que presuntamente realizó un total de 14 detonaciones.

Los mensajes en sus publicaciones apuntaban sus intenciones, pues en estas se leía “He decidido enviar a las feministas, que siempre han arruinado mi vida, de vuelta con su Creador. Odio a las feministas”

¿Quiénes eran las maestras?

El pasado 24 de marzo alrededor de las 07:30 horas el estudiante ingresó a la institución académica portando un rifle, con el que posteriormente abriría fuego en contra de dos profesoras que se encontraban en la recepción.

Las maestras María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años de edad; y Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años de edad, fueron las víctimas mostales del estuante de 15 años de edad, quien realizó un total de 14 disparos durante el ataque.

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el estudiante habría disparado de manera precisa, por lo que demostró que tenía conocimiento con el manejo del arma.

El menor de 15 años de edad apuntó que el fusil AR-15 de calibre 5.56; que es un arma de uso exclusivo militar, estaba en su hogas pues era de su padrastro, pero este negó que el arma le pertenecía.

Por medio de una publicación en redes sociales, la diputada federal Rosalinda Savala Diaz lamentó el fallecimiento de las profesoras, “Me uno con respeto y cariño al dolor de sus familias, amigos, alumnos y compañeros docentes.”

Publicación de la diputada Rosalinda Savala ı Foto: Captura de pantalla

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