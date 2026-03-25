La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, con el propósito de fortalecer la relación bilateral y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el estado.

Durante el encuentro, se abordaron temas estratégicos para impulsar la economía local, como el fortalecimiento de las exportaciones de productos de Aguascalientes, la atracción de nuevas inversiones y la generación de alianzas que permitan a las empresas locales ampliar su presencia en mercados internacionales.

Sostuvimos una reunión con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, y su señora esposa Alina Arias Johnson, para impulsar la exportación de productos de Aguascalientes, atraer nuevas inversiones y abrir oportunidades de capacitación y promoción… pic.twitter.com/qTM2YmwctZ — Tere Jiménez (@TereJimenezE) March 25, 2026

Asimismo, se analizaron esquemas de capacitación, promoción internacional y proyectos de intercambio educativo, orientados a fortalecer el talento y la competitividad de las y los hidrocálidos en un entorno global.

Con este tipo de acercamientos, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir posicionando a Aguascalientes como un destino atractivo para la inversión y un referente en desarrollo económico a nivel internacional.

En la reunión, también estuvo presente la esposa del embajador, Alina Arias Johnson.

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MSL