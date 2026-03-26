Anuncia Sheinbaum plan de salud mental en aulas

TRAS EL ASESINATO de dos maestras a manos de un alumno en Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el programa de salud mental que se aplica en tercero de secundaria será extensivo a bachillerato.

La mandataria federal expresó que el caso resulta “doloroso” y debe ser observado de manera integral.

Respecto al informe recibido sobre lo ocurrido este martes, mencionó que todo apunta a que el alumno había planeado el ataque directo contra las docentes.

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“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos: uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran…, pues que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”, dijo.

Dadas las circunstancias, la titular del Ejecutivo comentó que el asunto debe atenderse integralmente, más allá de establecer una sanción contra el alumno.

“Y toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones… Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita”, declaró la Presidenta de la República.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo recordó el plan anunciado desde el año pasado a raíz del asesinato de un alumno a manos de uno de sus compañeros en el plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, para atender la salud mental.

“Nosotros ya lo vamos a presentar porque ya lo estamos trabajando incluso. Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en la educación media superior. Por la edad de este joven, pues lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior”, dijo.

Ahondó en que se capacitará a las y los docentes, se contratará personal especializado y se establecerán guías para la comunidad estudiantil, incluidos los padres.

Aunque comentó que lo ocurrido en Michoacán fue un caso distinto a lo sucedido en el CCH Sur en septiembre pasado, se analizará si hubo alguna similitud.

“Hay una situación diferente, pero que se dio en México, de un joven que mata a otro joven en el CCH Sur. Y hay que ver si hay similitudes o no hay similitudes en estos casos relacionados con la situación, pues por lo menos social o psicológica que enfrentan estos jóvenes. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, dijo.

En este contexto, la Presidenta negó haber planteado en algún momento que los menores de edad que cometan algún delito deben ser juzgados como adultos, sino que comentó que es un asunto que debe debatirse.

“No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país”, que “es algo que necesitamos hablar de ello, abrirlo y debatirlo”, declaró.