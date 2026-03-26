Arresta Fiscalía de Guerrero a ‘El Tigre’ acusado de doble homicidio

Como resultado del avance de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Andrés “N”, alias “El Tigre”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de Francisco “N” y Tomás “N”.

La detención fue realizada en el municipio de Juan R. Escudero, mediante un operativo interinstitucional en el que participaron la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

De acuerdo con las investigaciones, el imputado presuntamente se encuentra relacionado con los hechos ocurridos el 03 de marzo de 2026, sobre la carretera federal Tierra Colorada–Ayutla de los Libres, donde ambas víctimas fueron privadas de la vida por disparos de arma de fuego.

Con esta captura, suman ya dos personas detenidas por estos mismos hechos, luego de la aprehensión de Adolfo “N”, alias “Ataúlfo”, realizada el pasado 09 de marzo de 2026, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso.

El detenido será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida, así como de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

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FGR