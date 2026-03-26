Agresores huyeron

Matan a Roberto Castañeda, director de la Japami de Irapuato

Roberto Castañeda Tejeda, titular de Japami, fue asesinado a balazos mientras se dirigía a su oficina, en la ciudad de Irapuato

El funcionario asesinado este jueves.
El funcionario asesinado este jueves. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Roberto Castañeda, titular de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento, fue asesinado a balazos mientras se dirigía a su oficina, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se reportó este jueves.

La agresión se registró en el bulevar Diaz Ordaz y avenida Primero de Mayo, antes de las 9:00 horas, según los reportes en la zona

Testigos señalaron que al acercarse al cuerpo corroboraron que se trataba de Roberto Castañeda, quien quedó justo frente a una tienda de la zona, en una de las arterias viales más importantes de la ciudad entre el tráfico de la mañana.

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Se dijo que los atacantes iban a bordo de un vehículo, donde huyeron.

Roberto Castañeda se desempeñó también como presidente de la Cuenca Lerma-Chapala.

En el momento del ataque el funcionario se trasladaba en una camioneta Volkswagen de color blanco.

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FGR

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