Plantean pena capital para menores infractores de ley

ASPECTO de la fachada de la prepa Antón Makárenko, escenario del tiroteo en Michoacán.

POLÍTICOS DE OPOSICIÓN en Michoacán plantearon endurecer las sanciones contra menores de edad infractores, con propuestas para aplicar pena de muerte y encarcelar a padres de familia, tras el asesinato de dos maestras en una preparatoria.

Para el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, representante del Movimiento del Sombrero, el doble crimen merece pena capital.

“Una muerte yo digo que merece la pena de muerte, eso es lo que yo creo que merece, porque no es justo que le arrebate la vida a dos madres de familia”, declaró.

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El legislador estimó que los tutores también deben enfrentar sanciones penales, en este caso por el uso del fusil de asalto AR-15 con el que el joven cometió el doble crimen.

El Tip: UNA LÍNEA de investigación que se sigue con más fuerza es la que gira en torno al ambiente familiar y digital del joven victimario.

En una tesitura semejante se expresó el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien urgió a reformar la normatividad para suprimir los beneficios del sistema de justicia para adolescentes, sobre todo ante la comisión de delitos de alto impacto.

“Ese muchacho difícilmente conocerá la acción y el peso de la justicia porque nuestro sistema de justicia penal es muy garantista”, afirmó.

También cuestionó la desatención de sus padres y la facilidad con la que el estudiante de 15 años obtuvo el armamento de uso restringido.

“¿Cómo un jovencito tiene acceso a un arma como ésa? ¿Dónde estaban sus papás? Tenemos que hacer algo con el delito de omisión de cuidado, la responsabilidad que tienen los padres de familia”, manifestó el también diputado local.

La legislación vigente en Michoacán fija límites para las sentencias hacia menores de edad infractores de la ley. De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, debido a su edad, el adolescente agresor de las profesoras de la preparatoria Antón Makárenko no sería castigado como un adulto, ya que la pena máxima para menores de 15 años es de hasta tres años de internamiento, mientras que para menores de entre 16 y 17 años es de hasta cinco años.

En contraste, una condena para un adulto que cometa feminicidio puede alcanzar hasta 50 años de prisión, según la circunstancia.

“Es un tema que está en la ley, donde garantiza ciertos derechos a la niñez... Nosotros tenemos que buscar justo cómo ir acreditando las cosas para que en la audiencia tengamos los elementos para ejecutar estas órdenes de aprehensión”, dijo ayer Torres Piña.

ESPOSO DE VÍCTIMA EXIGE JUSTICIA

Por Alan Gallegos

LUEGO de que un adolescente disparara contra dos maestras en la preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Francisco Delgado, esposo de María del Rosario, una de las víctimas, exigió a las autoridades que se haga justicia.

En entrevista con medios de comunicación después de acudir este martes a la Fiscalía de Michoacán, comentó: “Aunque sea menor de edad (el agresor), tiene que haber justicia porque destrozó a una familia, dejó una hija sin madre”.

Además, indicó que, tras los servicios funerarios, el cuerpo de su esposa será trasladado a su lugar de origen.

“Ella es de Arteaga, allá está su familia, tiene que irse a despedir de su familia y, posteriormente, darle cristiana sepultura”, explicó.

Insistió en su exigencia de justicia para su esposa, a quien describió como una persona “muy querida por todo el plantel”.

“Tiene que haber autoridades que, aunque sea menor de edad, intervengan y determinen qué es lo que tiene que haber, lo que tiene que haber es justicia”, reiteró.

También evitó opinar sobre la educación que habría recibido el menor que asesinó a su esposa el martes pasado.

“No puedo dar mi opinión porque soy padre de familia y yo educo bien a mis hijas y este mundo es muy cambiante; no puedo opinar”, comentó.

Hasta ayer, las autoridades no habían mencionado si el doble asesinato será investigado como un caso múltiple de feminicidio.

Anuncia Sheinbaum plan de salud mental en aulas

› Por Yulia Bonilla

TRAS EL ASESINATO de dos maestras a manos de un alumno en Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el programa de salud mental que se aplica en tercero de secundaria será extensivo a bachillerato.

La mandataria federal expresó que el caso resulta “doloroso” y debe ser observado de manera integral.

Respecto al informe recibido sobre lo ocurrido este martes, mencionó que todo apunta a que el alumno había planeado el ataque directo contra las docentes.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos: uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran…, pues que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”, dijo.

Dadas las circunstancias, la titular del Ejecutivo comentó que el asunto debe atenderse integralmente, más allá de establecer una sanción contra el alumno.

“Y toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones… Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita”, declaró la Presidenta de la República.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo recordó el plan anunciado desde el año pasado a raíz del asesinato de un alumno a manos de uno de sus compañeros en el plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, para atender la salud mental.

“Nosotros ya lo vamos a presentar porque ya lo estamos trabajando incluso. Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en la educación media superior. Por la edad de este joven, pues lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior”, dijo.

Ahondó en que se capacitará a las y los docentes, se contratará personal especializado y se establecerán guías para la comunidad estudiantil, incluidos los padres.

Aunque comentó que lo ocurrido en Michoacán fue un caso distinto a lo sucedido en el CCH Sur en septiembre pasado, se analizará si hubo alguna similitud.

“Hay una situación diferente, pero que se dio en México, de un joven que mata a otro joven en el CCH Sur. Y hay que ver si hay similitudes o no hay similitudes en estos casos relacionados con la situación, pues por lo menos social o psicológica que enfrentan estos jóvenes. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, dijo.

En este contexto, la Presidenta negó haber planteado en algún momento que los menores de edad que cometan algún delito deben ser juzgados como adultos, sino que comentó que es un asunto que debe debatirse.

“No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país”, que “es algo que necesitamos hablar de ello, abrirlo y debatirlo”, declaró.