Ricardo Gallardo cumple en Matlapa con camino rehabilitado en Tlaxco

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, inauguró en Matlapa la pavimentación, con concreto hidráulico, del camino que conduce a La Peña, en la comunidad de Tlaxco, impulsando sin límites una movilidad más segura, confiable y sin contratiempos hacia la cabecera municipal en sus 2.5 kilómetros de extensión, contando con una inversión de 16 millones de pesos en beneficio de trabajadores, comerciantes, estudiantes y de familias que habitan en zonas circundantes.

Envuelto en un ambiente de agradecimiento por parte de las familias de Matlapa, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona comentó que, en el cambio que se vive y se siente en todo el Estado, se entregan resultados reales y directos a la gente, destacando los avances en infraestructura carretera que permiten conectar a las comunidades de los municipios de una forma más eficaz, reduciendo los tiempos de traslado y evitando accidentes vehiculares al contar con una superficie de rodamiento moderna y resistente.

De igual forma, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona arrancó los trabajos de construcción de una unidad deportiva en la localidad de Chalchocoyo, proyecto que impulsará el talento local y recuperará un espacio para la sana convivencia familiar y el bienestar social, a la vez que se promueven entornos seguros, funcionales y accesibles para todos los sectores de la población, fomentando la actividad física entre niñas, niños y jóvenes y contribuyendo a la paz y el orden en el municipio.

El proyecto, cuya inversión será de 12 millones de pesos, contará con todas las amenidades adecuadas para cada una de las actividades descritas, como canchas deportivas, salón de usos múltiples, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, iluminación, baños y gradas, beneficiando a más de 4 mil usuarios que contarán con una nueva alternativa de recreación.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que los habitantes de la Huasteca sur se beneficiarán, próximamente, con la implementación de la RedMetro en la zona, el cual brindará un servicio gratuito, seguro y moderno a los habitantes de los municipios y sus respectivas comunidades, sobre todo a las y los estudiantes que diariamente se trasladan a sus planteles, por lo que el proyecto les ayudará a ahorrar en transporte público y en la economía familiar.

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FGR