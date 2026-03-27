Evelyn Salgado y SICT inauguran puente El Pedregal en Acapulco tras rehabilitación estratégica

La gobernadora Evelyn Salgado y el titular de la SICT, Jesús Esteva, cortan el listón inaugural del nuevo puente “El Pedregal” en Acapulco.

“Con estas acciones de infraestructura nuestro estado está abriendo una nueva página de esperanza y de justicia social”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar la reconstrucción del puente “El Pedregal” en Acapulco.

Junto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, la jefa del Ejecutivo señaló que este es uno de los casi 70 puentes que el Gobierno de México ha rehabilitado en Guerrero a través de la SICT, tras el paso del huracán John.

La gobernadora Evelyn Salgado y el titular de la SICT, Jesús Esteva, cortan el listón inaugural del nuevo puente “El Pedregal” en Acapulco. ı Foto: Gobierno Guerrero

“Esto muestra la determinación de poner a Guerrero como una prioridad del Plan Carretero Nacional, que nos coloca en un eje estratégico de conectividad”, indicó Evelyn Salgado, al reconocer el interés que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en la reconstrucción de la entidad con programas como el de Conservación y Bacheo y el de Caminos Artesanales; sumando 5 mil 245 acciones en infraestructura carretera.

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Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el puente original (construido en 2001) contaba solo con 25 metros de longitud. Tras los daños sufridos por los huracanes Otis y John, se determinó una recuperación con un “periodo de retorno de mil años”, lo que significa que la estructura está preparada para caudales de agua extremos que ocurren una vez por milenio.

Con una altura de 11 metros sobre el nivel del agua, el puente “El Pedregal” ofrece mayor seguridad hidráulica ante futuras lluvias torrenciales. ı Foto: Gobierno Guerrero

“Ahora tiene mucha mayor capacidad, tiene 60 metros de longitud en vez de 25; y 11 metros de altura entre el nivel de agua y el puente”, indicó Esteva Medina. Asimismo, se informó que el ancho se amplió de 6 a 9 metros, mejorando sustancialmente la seguridad y capacidad hidráulica.

Cabe resaltar que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han invertido mil 880 millones de pesos en la reparación de 76 puentes en todo el estado, incluyendo 8 estructuras en la carretera 200 que conecta a Zihuatanejo con Salina Cruz.

En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y el director general del Centro SICT Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca.

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