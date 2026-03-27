Gobierno del Edomex despliega operativos de seguridad en puntos clave durante Semana Santa

Elementos de la SSEM refuerzan la vigilancia en las principales carreteras y zonas turísticas del Estado de México.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegó un operativo del 27 de marzo al 12 de abril para salvaguardar a la población durante el periodo de Semana Santa. El dispositivo contempla la participación de mil 682 elementos, 400 unidades balizadas, 25 binomios caninos y 25 equinos, con presencia fija y móvil en 132 centros turísticos y de esparcimiento, además de vigilancia en más de 6 mil cajeros automáticos.

El operativo abarca centros turísticos, zonas arqueológicas, balnearios, presas, parques ecoturísticos, Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto, centros ceremoniales y templos religiosos, distribuidos a lo largo de las principales vías de comunicación del estado. Como parte de estas acciones, la SSEM estableció 20 rutas turísticas en carreteras y vías primarias para reforzar los patrullajes.

Con el apoyo de binomios caninos y equinos, el Gobierno del Edomex garantiza una estancia segura este periodo vacacional. ı Foto: Gobierno Edomex

Asimismo, policías estatales brindarán cobertura en las inmediaciones de 4 mil 651 centros religiosos, así como en 230 viacrucis y 112 procesiones del silencio, donde se prevé la asistencia de alrededor de 395 mil personas.

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Para la atención de visitantes foráneos, la dependencia instaló dos módulos de orientación como parte del programa Héroes Paisanos: uno en el Museo Torres Bicentenario, en Toluca, y otro en Atlacomulco, en las inmediaciones de la plaza de cobro El Cotecito.

Los patrullajes incluyen la supervisión de más de 6 mil cajeros automáticos y centros religiosos en toda la entidad. ı Foto: Gobierno Edomex

El operativo se coordina con policías municipales y unidades de tránsito de cada demarcación para garantizar la correcta operación de los dispositivos viales. Cabe destacar que todo el personal desplegado actuará con apego a los derechos humanos y conforme a los protocolos vigentes.

NUMERALIA

1,682 policías estatales desplegados

+6,000 cajeros vigilados en toda la entidad

132 centros turísticos con resguardo permanente

20 rutas carreteras patrulladas

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