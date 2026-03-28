Abaten a agente municipal triqui en Oaxaca

Aspecto de lugar donde se encontraba el agente municipal Alfredo Ramírez al ser atacado, ayer.

El agente municipal de la comunidad triqui en Tierra Blanca, Oaxaca, Alfredo Ramírez Díaz, fue asesinado a tiros este viernes.

Por medio de un pronunciamiento de demanda, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que sus integrantes fueron blanco de un ataque que no solamente dejó sin vida al comandante, sino que también dejó a otras dos personas heridas de gravedad, las cuales se encuentran hospitalizadas.

Se trata de dos hombres identificados como Pablo, de 45 años, y Román, de 30.

2 heridos dejó el ataque al munícipe

De acuerdo con los reportes, el ataque fue cometido mientras Ramírez Díaz y sus acompañantes se detuvieron a comprar bebidas en un establecimiento comercial, ubicado sobre la carretera Lázaro Cárdenas y calle Michoacán, en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Ya en el lugar, personas armadas se aproximaron y abrieron fuego en su contra.

La situación provocó que integrantes del MULT protestaran por dos horas frente al Palacio de Gobierno del estado, que derivó en el establecimiento de una mesa de diálogo con las autoridades.

En un pronunciamiento posterior, el movimiento Triqui manifestó hartazgo de la violencia que, aseguran, ha incrementado a causa de una inacción de autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Nuestros pueblos viven un profundo hartazgo ante la violencia que, lejos de cesar, se recrudece. Responsabilizamos a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, de no actuar con firmeza para frenar la impunidad. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra dignidad y nuestra organización comunitaria. Acusamos al estado la inacción y omisión que ha permitido que la violencia continúe cobrando vidas”, señalaron.

En el oficio extendido se exigió la detención inmediata de los autores materiales e intelectuales del crimen, así como el cese de la impunidad y violencia que se enfrenta en el territorio y la instalación urgente de mesas de diálogo seria.