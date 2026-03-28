Guerrero arranca Semana Santa con alta afluencia turística, excelente clima y cálida hospitalidad

La zona Dorada de Acapulco registra los niveles más altos de afluencia en el arranque del periodo vacacional.

El estado de Guerrero inició el periodo vacacional de Semana Santa con una importante afluencia turística, acompañada de condiciones climáticas favorables y la reconocida hospitalidad de sus prestadores de servicios, lo que ha permitido registrar una destacada ocupación hotelera en sus principales destinos.

Este resultado se da en el marco de la estrategia turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientada al fortalecimiento del sector, la promoción de los destinos y la mejora en la atención a visitantes.

Cifras de ocupación en hoteles de Guerrero, en primer fin de semana de Semana Santa. ı Foto: Gobierno Guerrero

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, la ocupación hotelera muestra cifras positivas en todo el estado, registrando un promedio general del 67.3%. Destinos como Ixtapa alcanzan una ocupación del 78.9%, mientras que Acapulco reporta un 65.7%, con una distribución de 73.4% en la zona Dorada, 61.9% en la Bahía Histórica y 55.9% en la zona Diamante. Por su parte, La Unión registra un 62.6%, y Taxco un 25.9%, consolidando así un arranque favorable para este periodo vacacional.

El secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, subrayó que estos indicadores reflejan un arranque positivo de la temporada, con una constante llegada de visitantes a los diferentes destinos turísticos del estado.

Turistas disfrutan de las playas de Guerrero durante el primer sábado de vacaciones de Semana Santa 2026. ı Foto: Gobierno Guerrero

Asimismo, destacó que la dependencia se encuentra preparada y ha desplegado un operativo especial de atención al turista, con el objetivo de brindar información, orientación y asistencia durante su estancia.

Gracias a las condiciones climáticas estables, con días soleados y temperaturas ideales para disfrutar de playas y atractivos turísticos, así como a la calidez y vocación de servicio de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos, Guerrero se consolida como uno de los destinos preferidos a nivel nacional en esta temporada.

Prestadores de servicios en el "Hogar del Sol" reportan cifras positivas gracias al clima favorable y la promoción turística. ı Foto: Gobierno Guerrero

Como parte de estas acciones, personal de la Procuraduría del Turista realiza recorridos permanentes en playas y centros turísticos, garantizando atención oportuna, promoviendo buenas prácticas y reforzando la experiencia de los visitantes.

El Gobierno del Estado de Guerrero reitera su compromiso de seguir impulsando el turismo como motor de desarrollo, garantizando una estancia segura, ordenada y placentera para todas y todos los visitantes, quienes son recibidos con los brazos abiertos en esta temporada de Semana Santa.

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