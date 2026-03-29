Asesinan a comisario de Seguridad y a funcionaria en Soyaniquilpan, Edomex

El comisario de seguridad, Jonathan Santana Arce, y la funcionaria del Ayuntamiento de Soyaniquilpan, en el Estado de México, Joana Corit Hernández Guzmán, fueron asesinados el pasado 28 de marzo.

En un comunicado, la administración municipal confirmó el doble homicidio y aseguró que colaborará con autoridades mexiquenses para esclarecer los hechos.

“Pedimos atentamente a la población evitar difundir información falsa o no verificada , con el fin de prevenir la desinformación”, solicitó el gobierno local.

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Por separado, el presidente municipal, Ulises Montiel Arteaga, difundió en su cuenta de Facebook las esquelas de los funcionarios asesinados, a quienes despidió públicamente.

El edil recordó a Jonathan Santana Arce como un “un buen compañero”, a quien agradeció su “profesionalismo y entrega” como director de Seguridad en Soyaniquilpan.

“Todos aquí te vamos a recordar como un buen compañero , vuela alto amigo”, escribió.

Asimismo, el alcalde agradeció a Joana Corit Hernández Guzmán, quien se desempeñaba como trabajadora en la Dirección de Turismo y Cultura, “los momentos compartidos”.

“Gracias por tu entrega y dedicación, gracias por las risas, las ocurrencias, gracias por absolutamente todo, ahora el cielo tiene un nuevo angelito, todos aquí te vamos a extrañar y te vamos a recodar con esa gran sonrisa y esa alegría que siempre nos regalaste”, expresó Montiel Arteaga.

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cehr