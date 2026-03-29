Flash Night Run Culiacán 2026: Más de 17 mil personas participan en carrera nocturna

Miles de familias y deportistas se congregaron en las avenidas principales de Culiacán para la edición 2026 de la Flash Night Run.

Más de 17 mil personas participaron en la Flash Night Run, una jornada nocturna que reunió deporte, convivencia y actividad en distintos puntos de Culiacán.

Familias completas, grupos de jóvenes, niñas, niños y personas de distintas edades recorrieron la ruta en un ambiente de participación colectiva que mostró a una ciudad que responde y se suma a este tipo de actividades.

A lo largo del trayecto, la presencia de espectadores, música y comercios activos reflejó el dinamismo de Culiacán y la amplia participación de su gente en eventos que promueven la convivencia.

La Flash Night Run confirma la respuesta de la ciudadanía a espacios que combinan deporte, recreación y encuentro familiar, fortaleciendo una dinámica urbana donde la participación social también forma parte de la vida diaria de la capital sinaloense.

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