Promueven sana convivencia familiar

Flash Night Run Culiacán 2026: Más de 17 mil personas participan en carrera nocturna

Más de 17 mil sinaloenses transformaron las calles de Culiacán en una fiesta deportiva y familiar durante la Flash Night Run

Miles de familias y deportistas se congregaron en las avenidas principales de Culiacán para la edición 2026 de la Flash Night Run.
Miles de familias y deportistas se congregaron en las avenidas principales de Culiacán para la edición 2026 de la Flash Night Run. Foto: Gobierno Sinaloa
Por:
La Razón Online

Más de 17 mil personas participaron en la Flash Night Run, una jornada nocturna que reunió deporte, convivencia y actividad en distintos puntos de Culiacán.

Familias completas, grupos de jóvenes, niñas, niños y personas de distintas edades recorrieron la ruta en un ambiente de participación colectiva que mostró a una ciudad que responde y se suma a este tipo de actividades.

A lo largo del trayecto, la presencia de espectadores, música y comercios activos reflejó el dinamismo de Culiacán y la amplia participación de su gente en eventos que promueven la convivencia.

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La Flash Night Run confirma la respuesta de la ciudadanía a espacios que combinan deporte, recreación y encuentro familiar, fortaleciendo una dinámica urbana donde la participación social también forma parte de la vida diaria de la capital sinaloense.

am

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