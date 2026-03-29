Gaby ‘La Bonita’ Sánchez gana campeonato mundial del CMB; gobernador celebra que Puebla es ‘tierra de campeones’

Gaby "La Bonita" Sánchez celebra con el cinturón de campeona mundial tras su triunfo en Puebla.

En un combate de gran nivel, Gaby “La Bonita” Sánchez se impuso a la pugilista argentina Tamara Demarco, con lo que se adjudicó el Campeonato Mundial Interino de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y confirma que Puebla es Tierra de Campeones.

La campeona poblana contó con el apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien previo al combate convivió con las familias poblanas que asistieron para respaldar a “La Bonita” Sánchez, en lo que se convirtió en una fiesta deportiva, donde señaló que la boxeadora es un ejemplo de superación y perseverancia.

Aficionados de diversos municipios se dieron cita en el Auditorio GNP para apoyar a la boxeadora poblana. ı Foto: Gobierno Puebla

Los aficionados y el gobernador Armenta Mier convivieron en una verbena popular previo al duelo pugilístico. Se tomaron selfies con el mandatario y expresaron su alegría porque Puebla es epicentro del deporte.

En las inmediaciones del Auditorio GNP se vivió un ambiente festivo con una verbena popular que reunió a cientos de familias. Entre música, antojitos y actividades recreativas el espacio se convirtió en un punto de convivencia, donde poblanas y poblanos celebraron la pelea de la poblana.

El gobernador Alejandro Armenta convive con familias poblanas durante la verbena deportiva previa al combate. ı Foto: Gobierno Puebla

Desde la comunidad de San Nicolás Zoyapetlayoca, en el municipio de Tepeaca, Jacqueline Barrientos destacó la importancia de que se promueva la asistencia a este tipo de eventos, ya que fomentan la motivación en niñas y niños, además de fortalecer la integración familiar.

Ana Valeria Reyes, integrante del programa “Karate Do por Amor a Puebla”, acudió para apoyar a Gaby “La Bonita” Sánchez, a quien consideró un ejemplo para las y los jóvenes deportistas. Asimismo, subrayó que este tipo de iniciativas no se realizaban desde hace muchos años.

La nueva monarca del CMB se consolida como referente del deporte estatal ante cientos de asistentes. ı Foto: Gobierno Puebla

Por su parte, Noé Cruz asistió desde el municipio de Atlixco acompañado de un grupo de amigos para respaldar a la boxeadora poblana. Reconoció el impulso que el Gobierno del Estado brinda al deporte y afirmó que su apoyo es fundamental, ya que representa una herramienta clave para el desarrollo de la niñez poblana.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de fomentar e impulsar el deporte con espacios que fortalezcan el talento local.

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