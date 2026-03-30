Abre Huixquilucan el quinto comedor infantil en Constituyentes de 1917

Para mejorar la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del territorio y contribuir a la economía de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el Gobierno de Huixquilucan inauguró un nuevo comedor comunitario infantil en la colonia Constituyentes de 1917, el que se suma a cuatro espacios de este tipo que administra el Sistema Municipal DIF y en donde se ofrece una comida balanceada de tres tiempos para mejorar el estado nutricional de la niñez.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, a pesar de que a nivel nacional, estos lugares han ido desapareciendo por la política de austeridad, en Huixquilucan, a través de los ahora cinco comedores comunitarios infantiles que se encuentran distribuidos por el territorio, se han ofrecido más de 530 mil comidas en los últimos 10 años, con una cuota de recuperación de apenas dos pesos diarios, toda vez que el Sistema Municipal DIF Huixquilucan subsidia el 98 por ciento del costo de los alimentos.

“Esa es nuestra finalidad, que nuestros niños crezcan sanos y tengan una dieta balanceada y puedan asistir a la escuela bien comidos, pues lo más importante para nosotros, es tener niños fuertes y con energía, que crezcan para que el día de mañana, le cambien el rumbo a nuestro municipio”, indicó la alcaldesa Romina Contreras.

Previo al recorrido por las nuevas instalaciones del comedor comunitario infantil de Constituyentes de 1917, la presidenta municipal de Huixquilucan explicó que, en estos espacios, se ofrece una comida de tres tiempos que incluye sopa y plato fuerte con alto valor proteico, acompañada con agua y postre, destacando que los menús son diseñados por nutriólogos, enfocados en alimentos saludables, ricos en proteínas y nutrientes.

Romina Contreras invitó a los padres de familia y tutores que tengan a algún niño o adolescente de uno hasta los 17 años 11 meses, a asistir a uno de los cinco comedores comunitarios infantiles que se ubican en las comunidades de Magdalena Chichicaspa, Santa Cruz Ayotuxco, Santiago Yancuitlalpan y las colonias de San Fernando y Constituyentes de 1917, los cuales ofrecen sus servicios de lunes a viernes, con un costo de 10 pesos semanales.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ana Luisa Pérez Aguilar, puntualizó que cada comedor comunitario, en el que se otorgan más de mil 600 raciones alimentarias mensualmente, es un proyecto social con el que no todos los municipios del Estado de México cuentan, por lo que se considera una acción de alto impacto, pues con solo dos pesos al día las familias huixquiluquenses alimentan a sus hijos.

“Romina Contreras, estos resultados reflejan tu visión, una administración que pone en el centro a todas las personas de Huixquilucan, que entiende que la nutrición infantil es la base del desarrollo social y, sobre todo, verte actuar con tanta sensibilidad y responsabilidad. Agradecemos tu ejemplo que demuestra que cuando se trabaja con el corazón, los resultados son infinitos”, sentenció.

Durante la entrega de esta obra, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que este comedor tuvo una inversión mayor a 2.4 millones de pesos y se realizó sobre un área de 96 metros cuadrados, el cual consta de una bodega, sanitarios para el personal de dicho espacio, cocina con una tarja industrial doble de acero, así como una campana y parrilla industrial, que se complementan con la zona del comedor y sanitarios para niñas y niños.

Como parte de los beneficiados, la vecina de la colonia Constituyentes de 1917, Rocío Salguero, señaló que este programa representa un gran ahorro económico en su hogar, pues, comprar alimentos para toda la familia, equivale a 300 pesos diarios, por lo que agradeció a la alcaldesa Romina Contreras por acercar este espacio a la Zona Popular.

“Quiero agradecerle a la presidenta Romina Contreras por este comedor comunitario infantil, esto nos servirá muchísimo, en lo personal, porque tengo tres niñas y siempre andamos corriendo para todos lados”, dijo.

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FGR