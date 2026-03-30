En Querétaro crece violencia feminicida; casos pasan en un año de 4 a 14

Dos casos de feminicidios en los que colectivas han demandado justicia en Querétaro.

La violencia feminicida es un fenómeno que ha alcanzado a estados como Querétaro, que ha visto dispararse este flagelo en el cuarto año de Gobierno Mauricio Kuri, con un incremento de 3.5 veces.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en 2024 en esa entidad se tuvo el reporte de cuatro casos, mientras que para el año siguiente se contabilizaron 14 víctimas.

No obstante, la presidenta del colectivo Adax Digitales, Mayra Dávila, aseguró que el aumento de feminicidios en la entidad se debe a que recientemente se logró que toda muerte violenta de mujer se clasifique como feminicidio y no como homicidio doloso.

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El Dato: Amealco, una localidad muy pequeña, ocupa el tercer lugar a nivel estatal con mayor índice de feminicidio; en 2025 hubo registro de tres casos.

“En 2024 hubo un cambio de la administración en la fiscalía a finales de ese año y fue un compromiso que hicimos con la fiscalía: que todos los casos de las muertes violentas de las mujeres tienen que ser clasificados como feminicidios”, expuso Dávila.

En entrevista con La Razón, agregó que esta nueva manera de reclasificar las muertes violentas de mujeres ayuda a que los agresores reciban castigos mucho más severos.

“Porque se trabajó muchísimo para tener ese tipo penal. Las penas, como tú sabes, se incrementan cuando se clasifican bajo este delito y entonces no tiene sentido que se siguieran nombrando como homicidios”, explicó.

Sin embargo, el colectivo al que representa detectó que en los últimos años sí ha habido un incremento real de la violencia feminicida en regiones muy específicas de Querétaro, por ejemplo en Amealco de Bonfil, que es una zona rural e indígena.

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“Ahora hay un incremento también de la violencia feminicida en regiones muy específicas de Querétaro; por ejemplo, el año pasado, justamente Amealco, que es una zona rural e indígena, se situó en el tercer lugar a nivel estatal con mayor índice de feminicidio, cuando es una localidad muy pequeña”, aseguró.

Agregó que, en todo el año pasado, en Amealco se tuvo el registro de tres feminicidios y en los primeros tres meses de 2026 ya se tiene el reporte de uno.

Dos casos de feminicidios en los que colectivas han demandado justicia en Querétaro. ı Foto: Especial

“Tuvo tres feminicidios el año pasado; entonces, iba en condiciones muy violentas. Nosotras lo que tenemos registrado es que en estas zonas periféricas justamente es donde más se ha normalizado la violencia contra las mujeres, al llegar esta violencia feminicida que ha terminado con estas tasas altas”, mencionó Mayra Dávila.

La colectiva dijo que el aumento de la violencia se debe a que todavía “en estas zonas los derechos de las mujeres son algo que todavía no termina por garantizarse y es normal vivir con estos círculos de violencia intrafamiliar, que después terminan escalando hasta la violencia feminicida”, dijo.

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“Nosotras también consideramos que hay otras herramientas estructurales, como la falta de empleo para las mujeres, en esos lugares; la falta de acceso al poder incluso en sus propias comunidades y formas de organización, porque en muchas ocasiones ellas no tienen votos sobre las cosas que pasan en la comunidad”, apuntó.

“También hay un gran abandono institucional, porque no vemos estas campañas de prevención en las escuelas con las mamás, con los propios padres de familia.

“Entonces, pensamos que son varias cosas, como estas que te decía: el acceso a garantizar derechos, las desigualdades económicas, la normalización de la violencia, las diferencias estructurales que hay dentro de las propias comunidades indígenas y el abandono institucional. Entonces, me parece importante que se deba generar una estrategia coordinada, multidisciplinaria, para atender estas problemáticas”, refirió.

Asimismo, la activista mencionó que una de las grandes quejas que hay en torno a la violencia contra las mujeres de Querétaro es que las denuncias contra los agresores no prosperan.

“Van a la fiscalía, empiezan los procedimientos y de ahí ya no pasa nada. Entonces, justamente el agresor, pues, regresa con más violencia”, lamentó.

Además, dijo que en la Comisión Estatal de Víctimas hay “poca operatividad”, pues en muchas ocasiones no se contacta a la persona denunciante y tampoco se ofrecen asesorías jurídicas.

“La Comisión de Víctimas es quien ofrece las asesorías jurídicas gratuitas que se le tienen que poner a toda víctima del delito en la fiscalía; sin embargo, lo que nosotras notamos es que hay poca operatividad por parte de esa figura. Que en ocasiones no se contacta con la víctima, ni siquiera está presente cuando se recaban las entrevistas, y eso obviamente entorpece que se pueda generar una buena asesoría a la víctima”, afirmó la activista.

Aunado a estos problemas, la colectiva también dijo que en Querétaro “lamentablemente hay un Congreso inactivo, pues no se ha logrado avanzar y legislar en el tema de las mujeres”.

“Nosotras hemos presentado varias iniciativas para poder caminar en algunos temas y hasta el momento siguen en completa pasividad y siguen ahí, en la congeladora legislativa, estos temas; entonces, por esa parte no ha habido ningún avance”, finalizó.