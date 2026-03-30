Más de 82 mil personas asisten al Carnaval de Altata, Sinaloa; deja derrama económica superior a 41 mdp

Con el Carnaval de Altata, Sinaloa reafirma la proyección de su cultura y el fortalecimiento de la economía local.

Más de 82 mil personas asistieron al Carnaval de Altata, que se realizó del 27 al 29 de marzo.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló durante su participación en la Semanera junto al gobernador Rubén Rocha Moya, que esta celebración se llevó a cabo con mucho éxito, con actividades que divirtieron a locales y turistas.

“El Carnaval de Altata se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo, culminamos con más de 82 mil asistentes, una derrama superior a 41 millones de pesos y una ocupación hotelera del 98 por ciento”, aseguró.

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El desfile tradicional en Altata congregó a más de 45 mil personas el pasado domingo. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Durante tres días se presentaron artistas como Enigma Norteño, La Explosiva Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Grupo Clasificado, Silvia Mendívil y Banda Cruz de Oro, entre otros.

Este domingo tuvo lugar el tradicional desfile, que reunió a más de 45 mil personas que disfrutaron de una jornada llena de cultura, tradición y sana convivencia familiar.

La funcionaria estatal resaltó que, con el impulso, la visión y el liderazgo del gobernador Rubén Rocha Moya se siguen fortaleciendo los eventos que detonan la economía local y proyectan la calidez de los sinaloenses al mundo.

Los Carnavales en Sinaloa son una de las expresiones más vivas de su identidad, que fortalecen las tradiciones, dinamizan la economía local y generan bienestar en sus comunidades.

Son también una muestra clara de cómo el turismo se traduce en prosperidad compartida, beneficiando a miles de familias en todo el estado.

A la fecha, se han realizado 17 carnavales en el estado, dando como resultado una derrama económica de más de 1,935 millones de pesos y una afluencia de más de 2.3 millones de personas.

Para esta semana se tiene programada la segunda edición del Carnaval de Badiraguato, del jueves 2 de abril, al domingo 5 de abril.

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