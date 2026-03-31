Con playas limpias y presencia en hoteles, Abelina López da la bienvenida a turistas

Al inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, recorrió hoteles del puerto para saludar a visitantes y dialogar con trabajadores del sector turístico, evidencia del esfuerzo y la preparación de Acapulco para recibir a miles de familias durante este periodo.

En su visita al Hotel Park Royal Beach, en el fraccionamiento Brisas Guitarrón, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, acompañada por el secretario de Turismo, Noé Peralta Herrera, dirigió un mensaje de bienvenida a turistas nacionales e internacionales, en el que resaltó el ambiente hospitalario del destino y los esfuerzos para mantener espacios limpios y seguros.

En el encuentro Abelina López Rodríguez saludó al director general del hotel, Israel Aragón Andrade, al director de ventas de Royal Holiday, Emanuel Omaña y al personal operativo. Con ellos, reafirmó la relevancia del turismo como motor económico y la coordinación entre gobierno y prestadores de servicios para garantizar una experiencia de calidad.

“Acapulco está listo para recibirlos con los brazos abiertos. Aquí encontrarán un destino hospitalario y un gobierno cercano que todos los días cuida que su estancia sea segura, agradable y memorable”, expresó la alcaldesa Abelina López Rodríguez al dirigirse a los visitantes.

Los resultados positivos en materia ambiental y sanitaria respaldan este mensaje. De acuerdo con el monitoreo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), más de veinte playas del puerto cumplen los estándares para uso recreativo durante Semana Santa 2026.

Las mediciones de enterococos se registran entre 10 y 48 unidades por cada 100 mililitros de agua, muy por debajo del límite permitido de 200, lo que confirma que todas las playas de Acapulco son aptas para el disfrute de los visitantes.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez puso en marcha el Operativo Vacacional Semana Santa 2026, con la participación de más de 700 elementos de seguridad, rescate y atención turística, que integran corporaciones de los tres órdenes de gobierno en playas, vialidades, accesos al municipio, centros recreativos y espacios públicos.

Como parte de estas acciones, Abelina López Rodríguez entregó 10 nuevas patrullas al parque vehicular: siete para la Policía Ambiental y tres para la Policía Urbana, con lo que se fortalecen las labores de vigilancia, prevención y atención en distintos puntos de la ciudad.

Las proyecciones oficiales indican una ocupación hotelera superior al 76 por ciento, con la llegada de alrededor de 500 mil turistas y una derrama económica cercana a 3 mil 900 millones de pesos durante la temporada.

Con playas limpias, operativos de seguridad en funcionamiento y contacto directo con prestadores de servicios turísticos, Acapulco se presenta como un destino seguro, competitivo y hospitalario, preparado para recibir la temporada vacacional con orden y confianza.

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FGR