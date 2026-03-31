Desaparece la influencer Carmiña Castro

La víctima fue secuestrada el domingo y enseguida se emitió ficha de búsqueda

LA CREADORA de contenido Carmiña Castro fue reportada como desaparecida, luego de que un grupo armado la interceptó y se la llevó por la fuerza en el bulevar Rolando Arjona, en Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda de la joven de 29 años y advirtió que “se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

En la ficha se detallan sus características físicas para facilitar su localización.

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Es descrita como una mujer de 1.70 metros de altura, complexión mediana, tez clara, cabello largo, lacio y rubio, con ojos color café claro.

Entre sus señas particulares se encuentran tres tatuajes: uno en la nuca, con la palabra “TESSIO”; la frase “Ademelia 1717”, en la mano derecha; y la letra “T” junto a un corazón, en la mano izquierda.

Este caso se suma al del pasado 21 de enero, cuando fue privada de la libertad ilegalmente la también influencer conocida como La Nicholette.

La desaparición de Nicole Pardo llamó entonces la atención gracias a que su vehículo, una camioneta Tesla Cybertruck, grabó el momento exacto en el que dos hombres la subieron por la fuerza a otro vehículo y se marchan.

Días después, la Fiscalía de Sinaloa confirmó la localización de la joven con vida, luego de que permaneció tres días en calidad de desaparecida, aunque no se dieron a conocer más detalles.