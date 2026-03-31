Empresas de Aguascalientes abren camino en mercados internacionales

Si buscas nuevos clientes y quieres llevar tu empresa más allá de México, esta es tu oportunidad.

El Latam Trade Show 2026 es un espacio diseñado para hacer negocios: conectar directamente con compradores, distribuidores y socios comerciales de Latinoamérica y Estados Unidos.

Del 6 al 9 de mayo, en Orlando y Tampa Bay, podrás reunirte cara a cara con quienes buscan nuevos productos, proveedores y alianzas estratégicas. Es el escenario ideal para abrir mercados, cerrar acuerdos y posicionar tu marca a nivel internacional.

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La convocatoria está dirigida a empresas de sectores como alimentos y bebidas, salud, tecnología avanzada, logística y aeroespacial que cuenten con capacidad de exportación.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) de Aguascalientes, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y la proyección internacional de las empresas locales.

El registro ya está abierto y cierra el 1 de abril.

Inscríbete en: https://forms.gle/KmSZW6WzXrBKNeN49

Más información: 449 910 26 11 ext. 4837 ariadna.olivas@aguascalientes.gob.mx

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FGR