Marina del Pilar presenta oferta cultural y turística para Semana Santa en Baja California.

Para que en esta Semana Santa miles de familias disfruten lo mejor de sus vacaciones, durante la conferencia mañanera que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, se dio a conocer la variada agenda de actividades culturales y turísticas en Baja California.

“Para muchas personas de fe son momentos de reflexión. Pero también habrá mucha cultura y eventos que buscan integrar más a las familias en espacios que hemos rescatado, que hemos rehabilitado y que hoy están al servicio de la comunidad”, abundó la mandataria.

La directora de Artes Escénicas y Festivales, Esmeralda Ceballos Vega, detalló que en Mexicali las familias disfrutarán el domingo 5 de abril en el Parque Laguna con música y arte circense, mientras que el 4 y 5 de abril el Centro Histórico cobrará vida con tributos musicales. Además, informó que en Tijuana destaca el ensamble de guitarras del Centro de Artes Musicales y la Orquesta de Baja California el 9 de abril, sumado al encuentro Felimus en Ensenada.

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Indicó que los días jueves y viernes santo habrá una programación especial de teatro infantil y narración de cuentos en el Parque Esperanto, Laguna México y los centros históricos; asimismo, en la Biblioteca Pública Central se mantiene vigente el programa “En Primavera, la Biblioteca te Espera”, con talleres para adolescentes e infantes.

“Baja California se distingue, sin duda, como un estado con vocación turística reflejada en la diversidad de sus paisajes, su riqueza cultural y la amplia gama de experiencias que se extienden desde Tijuana hasta San Quintín”, puntualizó el secretario de Turismo, Miguel Ángel Badiola Montaño.

Resaltó el prestigio internacional de la entidad al obtener siete nominaciones a los Reader Awards de la revista Food and Travel, donde Baja California se coronó como el Mejor Destino Gastronómico de México y Lunario, de Ensenada, fue galardonado como el Mejor Restaurante Sustentable de México.

Esta Semana Santa queremos que miles de familias disfruten lo mejor de sus vacaciones en Baja California.



🎭 Desde el 28 de marzo al 12 de abril, la Secretaría de Cultura ofrece actividades para todas las edades: exposiciones, danza, teatro, cine, música y talleres en diversos… pic.twitter.com/hxuPPAhdon — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) March 31, 2026

Además, el titular de Turismo invitó a votar antes del 20 de abril en el sitio lomejormexico.com para respaldar al estado en los premios “Lo Mejor de México” de la revista México Desconocido, donde Baja California cuenta con cinco nominaciones.

Eventos como la recién realizada carrera San Felipe 250, dijo, atrajeron a equipos de 10 países y 22 estados de la Unión Americana con un promedio de 125 mil visitantes, el 100 por ciento de ocupación hotelera y una derrama económica de 200 millones de pesos, cifra que supera con creces los 8 millones registrados el año pasado.

Explicó que la cartelera turística continúa el 19 de abril con la edición 26 del Festival de las Conchas y el Vino Nuevo en Ensenada, donde participarán 80 vinícolas y productores locales. Además, del 24 al 26 de abril se desarrollará la edición 78 de la tradicional Regata, consolidando a la entidad como un referente de eventos deportivos y gastronómicos de talla internacional.

Finalmente, para beneficio de las familias bajacalifornianas, Badiola Montaño exhortó a adquirir de manera gratuita la tarjeta digital Sé Turista en tu Baja California, en el portal oficial seturista.bc.gob.mx, la cual ofrece descuentos del 10 por ciento en adelante en hoteles, restaurantes, museos y comercios turísticos, permitiendo con ello ahorros durante este periodo de asueto.

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JVR