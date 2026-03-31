Más de 157 mil cruceristas visitan Mazatlán durante el primer trimestre del 2026

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo local, informó que en lo que va del año, el puerto de la Perla del Pacífico ha recibido 43 embarcaciones con más de 157 mil pasajeros que han dejado una derrama económica superior a los 251 millones de pesos.

Tan solo en el mes de marzo, Mazatlán recibió a más de 57 mil cruceristas que llegaron a bordo de 15 embarcaciones turísticas, generándose una derrama económica estimada de más de 91 millones de pesos.

La secretaria de Turismo del Gobierno de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la visita constante de embarcaciones turísticas no solo beneficia al comercio y a los operadores turísticos, sino que también impulsa la promoción del destino a nivel internacional.

Y es que muchos visitantes que llegan por primera vez a la Perla del Pacífico a bordo de cruceros deciden regresar posteriormente para disfrutar una estancia más larga en los hoteles a la orilla de la playa.

Este martes arribó procedente de San Diego el “Norwegian Jade”, el último crucero de marzo, con 2,503 pasajeros y 995 tripulantes que dejarán una derrama económica de alrededor de 3.3 millones de pesos.

Durante su estancia en el puerto, los visitantes recorren sus coloridas calles, admiran su arquitectura, disfrutan de sus playas y viven la calidez que distingue al puerto.

También degustan la variada oferta gastronómica en restaurantes locales, adquieren productos regionales y conocen las comunidades cercanas, con lo que fortalecen la actividad turística, impulsan el comercio local y generan una importante derrama económica.

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FGR