Prevén voto por voto en elección de Tamiahua

PILAR GUZMÁN Medellín, candidata de Morena-PVEM a la alcaldía de Tamiahua, después de sufragar el domingo.

CON UNA PARTICIPACIÓN ciudadana de 57.17 por ciento, se realizó la elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, en el que la candidata de Morena y el Partido Verde, María del Pilar Guzmán Medellín, lleva una ventaja mínima, por lo que se anticipa un recuento voto por voto.

De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia le saca sólo 19 votos al segundo lugar, que es el candidato del PT, Jorge Antonio Lara.

Al haber una diferencia de tan sólo 19 votos y registrarse 158 votos nulos, se configuran al menos dos causales para que se lleve a cabo un recuento voto por voto de la elección extraordinaria, por lo que el ganador se definirá hasta mañana miércoles.

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El Tip: La sede del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de Tamiahua se encuentra blindada por policías tras las elecciones extraordinarias del domingo.

Durante la Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026 (PELE 2026), la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), Marisol Delgadillo, resaltó el interés y cultura democrática que mostraron los tamiahuenses al salir a las urnas.

Al mismo tiempo, reconoció a las candidaturas y a sus representantes no sólo por el acompañamiento, sino por su actuación durante la contienda, “lo que permitió una jornada que se desarrolló de manera pacífica”.

37 casillas fueron instaladas en los comicios extraordinarios

Asimismo, hacia las 23:30 horas del domingo se llevó a cabo el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 100% de las actas capturadas de estos comicios, donde es preciso puntualizar que se trata de información preliminar, que se oficializará el próximo miércoles 1 de abril, día en que se lleve a cabo el cómputo municipal.

En este sentido, el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, mencionó que “es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que el PREP es un marco de referencia, pero no es el cómputo oficial”.