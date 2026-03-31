Puebla es referente en producción de pescado

La Secretaría de Agricultura de Puebla, en una mesa de trabajo el viernes pasado.

Puebla produce alrededor de 4 mil 500 toneladas de pescado al año, resultado que se ve reflejado en una derrama económica de 250 millones de pesos, con lo cual se posiciona como un productor y referente importante del sector acuícola, aseguró la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano.

En entrevista con La Razón, la funcionaria destacó que recientemente Puebla se convirtió en la primera sede del programa México Sabe a Mar, una estrategia federal orientada a fortalecer el consumo de pescados y mariscos mexicanos y detonar el crecimiento de la acuicultura en el país.

El Dato: El municipio de Tianguismanalco fue sede del arranque del Programa Nacional para el Fomento al Consumo de Pescados y Mariscos Mexicanos el viernes pasado.

Agregó que durante la inauguración de dicho esquema estuvieron representantes de otros estados: Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, donde convergieron no solamente los productores, sino también chefs de la región.

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“También estuvo toda la parte de la cocina; fue una demostración donde todos los chefs de la región y algunos que vinieron a nivel nacional estuvieron haciendo todas estas demostraciones y degustaciones de cómo se pueden consumir los diferentes tipos de pescado, y esa práctica que hicieron, demostrativa, de poder ronquear un atún, la verdad es que en Puebla no la conocíamos”, describió.

La secretaria agregó que para el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, el sector acuícola es una prioridad, por lo cual se ha realizado una inversión de mil 700 millones de pesos.

12 kilos de pescado consume cada año en promedio cada mexicano

“Para nuestro gobernador, Alejandro Armenta, el campo es una prioridad; entonces, con esa inversión histórica de recursos estatales de mil 700 millones de pesos, estamos atendiendo la parte agrícola, la parte pecuaria y, por supuesto, el sector acuícola, para que Puebla siga siendo reconocido como un gran productor de pescado”, subrayó.

Expuso que, aunque el estado no tiene litoral, es un productor importante de pescado, pues se produce trucha, mojarra, tilapia y langostino.

“No tenemos litoral, producimos trucha, producimos tilapia y producimos mojarra. Y también langostino. Entonces, la verdad que eso viene a que Puebla se posicione como un estado donde podemos esperar, sobre todo en esta temporada de Semana Santa, en esta temporada de Cuaresma, podemos esperar a los visitantes, a que puedan estar visitando todas las marisquerías y también los municipios productores de pescado”, refirió.

La responsable del desarrollo rural también destacó que el estado tiene una granja acuícola, que es un modelo a nivel nacional, ubicada en la localidad de San Baltazar Atlimeyaya, la cual es reconocida por su capacidad de producción de hasta una tonelada diaria de trucha.

Además, Puebla cuenta con 307 unidades de producción acuícola, concentradas en la Sierra Norte, Ciudad Serdán, Teziutlán y la zona centro.

Finalmente, Altamirano Pérez mencionó que el Gobierno de México ha visto a Puebla como un estado que puede albergar grandes eventos, pues próximamente será sede del Congreso Científico Nacional en materia agropecuaria.

“En octubre vamos a albergar a más de 5 mil científicos que nos vienen a mostrar las tecnologías que se desarrollan a lo largo del país en beneficio del sector primario. Se califican todos los trabajos que se van a venir a desarrollar”, dijo.