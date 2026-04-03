Alejandro Armenta Mier supervisa operativos de seguridad por Semana Santa en Puebla.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, mantuvo presencia operativa en territorio con recorridos aéreos para supervisar obras, tareas de vigilancia coordinada por tierra y aire, así como acciones de atención para reforzar la seguridad de visitantes y de familias poblanas, durante las celebraciones religiosas de Semana Santa, como la Procesión de Viernes Santo, reconocida a nivel internacional por su magnitud, importancia y atracción turística.

De acuerdo con su mensaje difundido durante un recorrido aéreo, el mandatario subrayó que la seguridad es una tarea permanente; sostuvo que el operativo iniciado el 11 de diciembre continúa activo y destacó que su administración cuenta con dos helicópteros, equipo especializado y un esquema de trabajo basado en el “binomio tierra - aire”, al tiempo que anunció la adquisición de drones de última generación para reforzar los operativos.

El gobernador del Estado instó públicamente a los ayuntamientos a no concentrarse solamente en “obras grandotas”, sino también en lo esencial: barrer entradas y salidas, arreglar lámparas, pintar guarniciones y podar áreas verdes, como parte de una responsabilidad básica de orden y cuidado urbano.

Reafirmó que en permanente coordinación con las Fuerzas Armadas y el gobierno federal, la administración estatal fortalece las condiciones de tranquilidad y cuidado, como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

En este Viernes Santo, disfruta de Puebla, de sus tradiciones y de tu familia🧑‍🧑‍🧒‍🧒🤍, mientras nosotros nos encargamos de tu tranquilidad con el operativo #PueblaSegura.☝🏻🚔✨ pic.twitter.com/u56Gm98PLG — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) April 3, 2026

Producto de lo anterior, recordó que en Puebla las acciones contra el robo al autotransporte reportan una tendencia general a la baja: los eventos pasaron de 7,978 en 2024 a 6,263 en 2025, una reducción de 21.49 por ciento; además, para marzo de 2026 se reportan 268 eventos, con una caída de 86.69 por ciento frente a 2025, según cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la comparativa específica para Puebla, el robo a transportistas bajó de 2,204 carpetas en 2024 a 1,609 en 2025, es decir, una reducción de 26.99 por ciento. A ello se suma que en 2026, de enero a marzo, los registros muestran descensos de 17.73 por ciento en enero, 29.68 por ciento en febrero y 58.33 por ciento en marzo, respecto de los mismos meses de 2025.

El dispositivo binomio tierra-aire es ejecutado de manera coordinada con más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN).

La Secretaría de Gobernación, a través de sus delegaciones, reporta saldo “sin novedad” durante el segundo día de actividades eclesiásticas en la capital poblana y en el interior del estado con motivo de las celebraciones religiosas.

Cabe recordar que elementos de la Policía Turística también participan en estos operativos, al proporcionar orientación a visitantes en diferentes idiomas y lenguas originarias, proporcionando datos sobre destinos, rutas y servicios, así como asistir a personas ante emergencias.

Asistentes a la procesión de Viernes Santo en el Centro Histórico de Puebla reconocieron el dispositivo de seguridad implementado, que garantiza la tranquilidad de visitantes; además, destacaron la diversidad de atractivos turísticos disponibles para recorrer.

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JVR